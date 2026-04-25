"Цифрова катастрофа" для світового інтернету: Іран погрожує пошкодити кабелі в Ормузькій протоці

Іран погрожує пошкодити інтернет-кабелі, які проходять через Ормузьку протоку. Через це користувачі Європи, Азії та Африки можуть відчути на собі наслідки "інтернет-блекауту".

Щонайменше 7 великих телекомунікаційних кабелів лежать на дні Ормузької протоки. Через них передають приблизно 15% світового трафіку даних, інформує німецьке видання Bild.

Опозиційне видання Iran International повідомляло, що пов'язана з КСІР компанія Tasnim опублікувала карту з підводними інтернет-кабелями та хмарну інфраструктуру Перської затоки. Це виглядає як тонко завуальовано попередженням, що цифрова магістраль регіону може перебувати на лінії вогню Ірану.

Системи Falcon, AAE-1, TGN-Gulf і SEA-ME-WE з’єднують країни Перської затоки з великими дата-центрами на Близькому Сході, в Європі та Азії. Для Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Іраку зазначені кабелі є життєво важливою інфраструктурою, пише видання. Збій матиме серйозні економічні наслідки, оскільки щодня через інтернет здійснюються мільйони банківських і фінансових операцій. Під загрозою опиняться дата-центри для штучного інтелекту в Еміратах і глобальний фінансовий центр у Дубаї.

Карта інтернет-кабелів, прокладених по дну Ормузської протоки Фото: Bild

Ремонт пошкоджених кабелів буде складним, оскільки ремонтним судам буде потрібно схвалення уряду для входу в зону, де пролягають кабелі. До того ж судна, ймовірно, можуть бути атаковані.

І хоча від розриву кабелів постраждає й інфраструктура Ірану, однак країна набагато менше залежить від інтернету, тому й не така уразлива.

Нагадаємо, після досягнення мирної угоди між Іраном та США військові мінімум шість місяців очищатимуть Ормузьку протоку від мін, встановлених бойовиками Корпусу вартових ісламської революції. Протягом цього часу ціни на бензин і далі лишатимуться високими.

Фокус писав, що затяжна криза навколо Ормузької протоки може вдарити вже не лише по енергетиці, а й по світовому продовольчому ринку. Регіон Перської затоки є ключовим світовим центром виробництва добрив, який забезпечує майже 50% продажів сірки, близько однієї третини сечовини та приблизно 25% аміаку.