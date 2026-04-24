Способна ли блокировка Ормузского пролива уничтожить мировой урожай? Аналитики объясняют Фокусу, как геополитический кризис повлияет на продукты и инфляцию, в частности в Украине.

Затяжной кризис вокруг Ормузского пролива может ударить уже не только по энергетике, но и по мировому продовольственному рынку. ООН предупреждает о возможных последствиях, связанных с нарушением экспорта удобрений и энергоносителей, что, в свою очередь, вызовет рост цен на продукты питания и снижение урожайности.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупреждает, что перебои с поставками нефти, газа и, главное, удобрений могут спровоцировать мощнейший мировой агропродовольственный кризис. С первых дней блокады Ираном стратегически важного Ормузского пролива The Guardian писала, что эти действия наносят удар по глобальной цепи поставок удобрений. Если Иран продолжит фактически держать пролив закрытым, мировые поставки удобрений могут серьезно пострадать. Как отмечают эксперты, это создает риски для урожая и продовольственной безопасности, поскольку закрытие пролива уже влияет на поставки аммиака и азота — основных компонентов для производства многих синтетических удобрений.

Відео дня

Исторически сложилось, что регион Персидского залива является ключевым мировым центром именно производства удобрений. Он обеспечивает почти 50% мировых продаж серы, около одной трети мочевины и примерно 25% аммиака, поступающего на мировой рынок. Из-за конфликта многие заводы по производству удобрений в Катаре и соседних странах были вынуждены временно приостановить работу.

По данным The Guardian, около половины мирового производства продовольствия зависит от синтетического азота — без удобрений урожайность снизится. Это приведет к дефициту и росту цен на базовые продукты — хлеб, макароны, картофель, — а также к подорожанию кормов для животных.

Но при этом производство удобрений в других странах уже осложняется нехваткой сырья и ростом цен на энергию. Ведь природный газ составляет от 60% до 80% себестоимости азотных удобрений.

Дефицит удобрений может снизить урожаи и поднять цены в 2026 году Фото: pexels.com

Согласно аналитическим отчетам и публикациям авторитетных международных организаций и отраслевых экспертов за март-апрель 2026 года, даже временные сбои в поставках сказываются на росте себестоимости сельхозпроизводства: дорожают топливо, логистика и сами удобрения.

Мировой индекс цен на удобрения уже вырос на 26,2%, причем стоимость карбамида (мочевины) подскочила на 53,7%.

Сценарий дефицита продовольствия уже развивается

Эксперты предупреждают о серьезных последствиях для урожайности:

недостаток азотных, фосфатных и калийных удобрений может снизить мировые урожаи сельскохозяйственных культур на треть;

если фермеры будут использовать меньше ресурсов, урожайность снизится в конце этого года и в 2027 году, что приведет к росту цен на продовольственные товары и розничной инфляции в течение следующих нескольких лет.

"Сценарий дефицита продовольствия уже развивается, и без скоординированных глобальных действий по устранению уязвимости цепей поставок мы можем столкнуться с ситуацией, подобной той, что была в 2008 и 2011 годах", — отметил управляющий директор по товарным рынкам Всемирного банка Виктор Гаспар.

Особенно уязвимыми считаются страны Азии и Африки, а также Бразилия и Индия Фото: Pexels

Кто пострадает больше всего

Особенно уязвимыми считаются бедные страны, где сельское хозяйство сильно зависит от импортных удобрений и топлива. Прежде всего это страны Азии и Африки, а также Бразилия и Индия.

В Африке около 300 миллионов человек уже сталкиваются с нехваткой продовольствия, а голод достиг тревожных масштабов в Бурунди, Демократической Республике Конго, Мадагаскаре, Сомали и Южном Судане.

Американский аналитический центр The Carnegie Endowment for International Peace отмечает, что сейчас практически каждый этап производства продуктов питания является уязвимым к росту цен на энергию.

Важно

И даже Евросоюзу грозит нормирование товаров из-за блокады Ормузского пролива, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она отметила, что через пролив доставляется не только львиная доля энергоносителей, но и треть удобрений.

"Треть всех удобрений перевозится через Ормузский пролив. Если цены на продукты питания значительно вырастут, это повлечет рост инфляционных ожиданий, поскольку мы знаем, что люди обращают особое внимание на две вещи: цены на продукты питания и цены на бензин на заправках", — заявила Лагард.

Рост цен на еду может начаться уже осенью

Как кризис влияет на другие отрасли

Например, для Швейцарии, где базируются крупные сырьевые трейдеры и пищевые корпорации, последствия кризиса становятся все более заметными.

Из-за подорожания производства стеклянных бутылок, которое зависит от цены на газ, производители уже предупреждают о росте цен на минеральную воду, пиво и безалкогольные напитки. Компании уже пересматривают энергетические и логистические стратегии.

Закрытие аэропортов Персидского залива ударило по продажам швейцарского шоколада в магазинах duty free. Lindt столкнулась с перебоями поставок в регион, Läderach закрыла магазин в Бахрейне. Компании ожидают роста логистических и энергетических затрат.

Для производства пластика в Европе используется до 6% импортируемых нефти и газа. Блокада Ормуза означает более дорогую логистику, перебои и подорожание упаковки для продуктов питания.

Прежде всего подорожает зерно и продукция из него: макароны, хлеб и т.д. Фото: delo.ua

В Украине последствия блокады отзвучат осенью

В Украине блокада Ормузского пролива сказывается как на топливном рынке, так и в сельском хозяйстве и может повысить себестоимость украинской агропродукции на 5-10%, а при негативном сценарии — до 20%. Из-за роста цен на топливо и газ, а также дефицита удобрений аграрии будут меньше засевать площадей. То есть сельское хозяйство уже испытывает проблемы, отметил в комментарии Фокусу член наблюдательного совета Международного фонда Блейзер, экономист Олег Устенко.

"Уменьшение площадей посевов после роста цен приведет к уменьшению урожая. И это касается не только наших фермеров, этого следует ожидать по всему миру. Если урожая меньше, то цена на него будет расти, и нужно готовиться к тому, что продовольственный кризис может начаться уже осенью, после сбора урожая", — отмечает экономист.

Опрос Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Украине в 2026 году? Опрос открыт до Скорее стабильная Напряженная, но контролируемая Кризисная Трудно оценить Голосувати

Мировой рост цен на еду заставит украинских аграриев больше продавать за границу, из-за чего еда подорожает и внутри Украины, а это вызовет сильный скачок инфляции, потому что продукты — это основная статья наших расходов.

"Инфляция будет намного больше, чем заложено в государственном бюджете. Это вызов для государственной политики. В наших условиях, при ограниченном ресурсе, правительству придется сосредоточить внимание и помощь на наиболее незащищенных слоях населения — пенсионерах, ВПЛ и т.д.", — отмечает Олег Устенко.

Экономист считает, что дефицита продовольствия в Украине возникнуть не может, дефицит продуктов может быть в наименее развитых странах, но то, что цена на отечественную продукцию вырастет — это факт. Украина будет импортировать продукты по ценам мирового рынка, и наши цены будут подтягиваться к ним. Это прежде всего касается не овощей и фруктов, а зерна и продукции, изготовленной из него: макароны, хлеб и т.д.

Напомним, пока ситуация в Ормузском проливе остается кризисной. Президент США Дональд Трамп заявил, что продлит перемирие с Ираном на неопределенный срок, чтобы дать возможность для дальнейших мирных переговоров.