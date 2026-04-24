Цены на топливо в Украине перед выходными не демонстрируют резких изменений. Стоимость бензина, дизеля и автогаз 24 апреля удерживаются на уже привычных для водителей уровнях.

Признаки стабильности фиксируются на рынке топлива Украины. Стоимость дизеля, бензина и автогаза фактически осталась на уровне предыдущего дня. Поэтому водители 24 апреля видят на стелах АЗС уже знакомые ценники. Фокус выяснил, какую стоимость топлива предлагают сети автозаправок перед выходными.

Цены на АЗС — что происходит на рынке топлива

Сети автозаправочных станций почти прекратили активно переписывать цены на топливо. По данным портала "Минфин", стоимость бензина, газа и дизеля колеблется на минимальном уровне.

Так, 23 апреля операторы АЗС не меняли среднюю цену бензина А-95. В то же время премиальный бензин подешевел на 51 копейку за литр, дизельное топливо — на 17 копеек, а автогаз — на 1 копейку. Небольшое подорожание произошло с бензином А-92, который прибавил в цене 3 копейки за литр.

Средняя стоимость топлива в Украине 23 апреля была такой:

бензин А-95 премиум — 75,79 грн/л (-0,51);

бензин А-95 — 72,49 грн/л (0,00);

бензин А-92 — 67,31 грн/л (+0,03);

дизельное топливо — 88,21 грн/л (-0,17);

автомобильный газ — 48,91 грн/л (-0,01).

Цена бензина и дизеля 24 апреля

Перед выходными цены на бензин и дизель в Украине остаются стабильными. 24 апреля крупнейшие сети АЗС удерживают стоимость топлива на уже привычном для водителей уровне.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,88 грн/л;

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 86,90 грн/л;

дизель upg — 88,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л (-1,00);

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л (-1,00);

бензин А-98 — 80,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,90 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л (-2,00);

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л (-2,00);

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 79,99 грн/л;

бензин А-95 — 75,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 85,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,99 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что цены на топливо в Украине начали снижаться с 16 апреля, но тогда это удешевление было несущественным. Ситуация изменилась после решения Ирана открыть Ормузский пролив, ведь нефть подешевела почти на 12% и это побудило АЗС активнее пересматривать цены на бензин и дизель в сторону снижения.