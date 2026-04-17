После решения Ирана открыть Ормузский пролив нефть подешевела почти на 12%. Эксперты не исключают дальнейшего падения до 70 долларов за баррель. Это, в свою очередь, может запустить новую волну удешевления топлива в Украине.

Иран сделал шаг, который может существенно повлиять на стоимость топлива в Украине. 17 апреля на фоне договоренностей о прекращении огня в Ливане Тегеран объявил об открытии Ормузского пролива для международного судоходства. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, движение судов будет осуществляться по специально согласованному маршруту, который уже довели до сведения Организации портов и морского транспорта страны.

Реакция нефтяного рынка была быстрой, ведь цены мгновенно пошли вниз. В течение двух часов котировка Brent упала с 95,25 до 86,35 доллара за баррель. Фокус узнал, что будет происходить с ценами на нефть на следующей неделе и повлияет ли это на снижение стоимости топлива в Украине.

Відео дня

"Есть потенциал снижения цены на нефть до 70 долларов"

Нефтяные котировки достаточно быстро отреагировали на последние события на Ближнем Востоке. Снижение цен произошло почти на 12%. Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу рассказал, что реакция рынка была мгновенной, но еще не является окончательной.

"Все это произошло в пятницу, последний день недели. Понятно, что азиатские рынки еще даже не успели полноценно отреагировать. Это настраивает на возможное продолжение снижения, если за выходные ничего существенного не произойдет", — пояснил эксперт.

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от геополитических решений и переговорного процесса по ситуации в регионе, в частности вокруг Ормузского пролива.

"Сейчас нужно дождаться переговоров, в том числе в Пакистане, США, Израиля и Ирана, а также их результатов. Важно и то, будут ли США снимать ограничения Ормузского пролива, в частности для иранского транспорта...Сейчас важно, чтобы в период с 18-19 апреля не произошла эскалация", — отметил Шевчишин.

Эксперт отметил, что в начале следующей недели можно ожидать дальнейшего снижения цен на нефть, если:

Ормузский пролив будет разблокирован;

восстановятся обычные цепочки поставок сырья;

не будет новых атак по топливной инфраструктуре Ближнего Востока.

Это, по его словам, вернет рынок к более "нормальным" уровням после периода резких колебаний.

Андрей Шевчишин также напомнил, что перед обострением ситуации на Ближнем Востоке нефть торговалась около 73 долларов за баррель. Сейчас же рынок постепенно отходит от кризисных пиков и пытается найти новое равновесие.

Заявление Ирана об открытии Ормузского пролива вызвало падение цен на нефть Фото: скриншот

"Очень вероятно, что цена может вернуться к уровням около 80 долларов, а дальше рынок будет искать точку стабилизации. Потенциал на 70 долларов есть, если будет разблокирована иранская нефть и достигнуты договоренности между США и Ираном. В таком случае сценарий возвращения к 70 долларам имеет вполне реальный вид, — подытожил эксперт.

Процесс снижения цен на АЗС уже запущен

Стоимость топлива в Украине пошла вниз еще до резкого падения мировых нефтяных котировок. Как отметил в комментарии Фокусу директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, удешевление бензина и дизеля началось еще 16 апреля и постепенно набирает темпы.

"Если вчера (16 апреля — ред.) примерно пять сетей АЗС снизили цены, то уже сегодня (17 апреля — ред.) таких — около десяти. В отдельных случаях удешевление достигает 4 грн за литр. То есть процесс удешевления топлива уже начался и на следующей неделе будет его ускорение", — рассказал эксперт.

Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от мировых котировок и скорости обновления закупленных партий топлива на АЗС. Как объяснил Сергей Куюн, рынок сейчас работает в условиях дорогих запасов, которые были закуплены ранее, однако они постепенно замещаются более дешевым ресурсом. Именно это, по его словам, и будет ускорять процесс снижения цен.

Конкуренция на рынке топлива будет влиять на цены

Существенное влияние на цены топлива в Украине оказывает конкуренция между сетями АЗС. Из-за ценовых колебаний водители все чаще переходят к тем операторам, которые предлагают более выгодные условия, что заставляет компании быстро пересматривать свои ценники.

Важно

"Все будут максимально быстро, насколько это возможно, снижать цены, поскольку все хотят торговать. Этот бизнес зарабатывает, когда товар продается. А продается он тогда, когда дешевый или же не такой дорогой, как сегодня", — добавил эксперт.

Отдельно Сергей Куюн обратил внимание на ситуацию с крупными игроками рынка. В частности, компания "Укрнафта", которая по приказу правительства закупила значительные объемы топлива по пиковым ценам, сейчас вынуждена реализовывать их без возможности быстрого снижения стоимости.

АЗС заинтересованы в снижении цен на топливо Фото: InfoCar

Это, в свою очередь, создает дополнительное давление в конкурентной среде, ведь меньшие сети, которые не формировали больших запасов, могут быстрее реагировать на рыночные изменения и предлагать более низкие цены.

"Именно это создает дополнительное конкурентное давление", — рассказал эксперт.

Как могут измениться цены на топливо в Украине — прогноз эксперта

Спрогнозировать точный уровень цен на бензин и дизель пока сложно, однако потенциал для снижения уже очерчивается.

"Точно сказать не могу, какими будут цены на бензин и дизель. Судя по темпам, которые есть сегодня, гривны три — это минимум, который может упасть. А может и больше. Посмотрим, потому что есть большие запасы дорогого продукта", — рассказал Сергей Куюн.

Ранее Фокус писал, что на фоне заявлений Ирана об открытии Ормузского пролива президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет отменять морские ограничения против Тегерана. По его словам, эти меры будут действовать до тех пор, пока стороны полностью не выполнят будущее мирное соглашение.