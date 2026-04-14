Нефтяной рынок до сих пор остается в состоянии повышенной неопределенности. Эксперты отмечают, что нынешний уровень цен поддерживается скорее ожиданиями и рыночными страхами, чем реальными перебоями с поставками. В то же время они предполагают снижение стоимости в среднесрочной перспективе, и соответственно, корректировку цен на топливо в Украине.

На Ближнем Востоке произошло снижение интенсивности боевых действий. Однако, нефтяной рынок и дальше остается напряженным из-за политических заявлений, в частности президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива. На этом фоне в Украине продолжаются колебания цен на топливо. Фокус пообщался с экспертами и выяснил, может ли нефть подешеветь до 70-80 долларов, насколько реален сценарий роста до 150 долларов, действительно ли Россия выиграет от такой ситуации и когда украинцам стоит ожидать снижения цен на АЗС.

Почему нефть "застряла" на высоких отметках

Характер конфликта на Ближнем Востоке, который длится полтора месяца, существенно изменился. Если в начале речь шла о масштабных ракетных ударах и атаках дронов, то сейчас ситуация перешла в фазу стагнации. Именно это, по словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, формирует парадокс на нефтяном рынке: фундаментальных причин для высоких цен все меньше, но котировки не спешат возвращаться к более низким уровням.

Он объяснил, что нефтяной рынок больше реагирует на ожидания, чем на реальные перебои с поставками.

"Конфликт перешел в стагнационный этап. Он как бы есть, но не масштабируется. И возникает логичный вопрос: почему тогда нефть не возвращается обратно", — высказался Юрий Корольчук в комментарии Фокусу.

Ключевой фактор, который удерживает цены, — это постоянное напряжение вокруг Ормузского пролива. Несмотря на громкие заявления о возможном перекрытии, процесс экспорта не прекращался полностью: нефть продолжает поступать на рынок, хотя и не в полном объеме.

Параллельно работают и альтернативные маршруты. В частности, Саудовская Аравия частично переориентировала поставки через нефтепроводы к Красному морю — около 700 тысяч баррелей в сутки.

"Причин, чтобы нефть подорожала нет. Даже 100 долларов за баррель уже является довольно высокой ценой", — добавил эксперт.

Может ли нефть подорожать до 200 долларов за баррель — прогноз экспертов

Несмотря на периодические прогнозы о возможном скачке цен на нефть до 150-200 долларов за баррель, реальная ситуация на рынке выглядит значительно более сдержанной. Как отметил эксперт Юрий Корольчук, нынешние ценовые колебания в значительной степени носят спекулятивный характер.

"Если бы цена стабильно держалась на уровне 90 долларов, можно было бы говорить о напряжении. Но даже 110 долларов рынок не удержал и цена быстро откатилась на фоне переговоров. То есть это спекулятивный эффект, и он держится искусственно", — объяснил специалист.

По его словам, разговоры о 140 долларах и выше являются лишь спекулятивными моментами, которые подкреплены отдельными примерами локальных сортов нефти или биржевых сделок, которые не отражают общей картины. Ключевые эталонные марки, такие как Brent, WTI и другие, остаются в пределах 90-100 долларов.

Для стремительного подорожания действует ограничение в виде платежеспособности покупателя.

"Даже если цена нефти вырастет до 130-140 или даже 150-200 долларов за баррель, это не гарантирует спроса. После переработки может возникнуть проблема сбыта. Нефтепродукты, в частности бензин, продукция нефтехимии и удобрения, могут остаться без достаточного количества покупателей", — рассказал Юрий Корольчук.

Важным ограничением для дальнейшего роста является платежеспособность потребителей. Даже в случае резкого подорожания это может обернуться падением спроса на конечную продукцию

Цены на нефть зависимы от событий на Ближнем Востоке

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии Фокусу отметил, что дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и формата безопасности в регионе.

"Если США и союзники смогут обеспечить безопасный проход танкеров и стабильность поставок, рынок достаточно быстро успокоится и пойдет откат", — рассказал он.

Речь идет, в частности, об организации военного сопровождения танкеров. В то же время, как отметил Андрей Шевчишин, это достаточно дорого, ведь каждое судно требует отдельного сопровождения с военными катерами с обеих сторон. Однако это поможет восстановить поставки.

"Рынок нефти действительно среагировал на события, но критических отметок, как было в марте, нет. Мы не видим стабильных 120 долларов за баррель", — отметил он.

По его словам, рынок негативно реагирует на ситуацию с блокадой, однако участники понимают, что США имеют возможности ограничить Иран без перехода к активным боевым действиям. Это частично стабилизирует ситуацию, в частности для стран Персидского залива.

"Далее будут формироваться ожидания, что стороны все же выйдут на определенные договоренности. Можно по-разному воспринимать заявления Дональда Трампа о "победе", но если посмотреть на состояние иранской экономики, очевидно, что она переживает серьезные трудности.

Дополнительное давление может осуществляться финансовыми инструментами. Соответственно, есть надежда, что ситуацию будут пытаться урегулировать именно экономическим путем, чтобы выйти к состоянию, когда Иран пойдет на переговоры и договоренности", — рассказал финансовый аналитик.

Реальная стоимость нефти 70 долларов

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение цен на нефть. По мнению Юрия Корольчука, ускорение переговоров может урегулировать ситуацию.

"Я оптимистично смотрю на ситуацию. Мне кажется, что она будет урегулирована, и довольно оперативно дополнительные объемы нефти начнут поступать на мировые рынки", — поделился он.

По словам эксперта, нефтяной рынок традиционно реагирует достаточно быстро: как только исчезает фактор страха или неопределенности, котировки начинают корректироваться вниз. В таком случае цена может вернуться как минимум к уровню 80 долларов за баррель, а при благоприятном сценарии, возможно, и ниже.

Корольчук напомнил, что еще до активной фазы обострения конфликта цены уже росли на ожиданиях войны. Тогда из-за паники цены выросли до 80 долларов. В то же время реальная стоимость ниже.

"Реальная стоимость нефти — это 70-75 долларов за баррель. Именно столько мировая экономика готова платить", — сказал эксперт.

Россия выигрывает от подорожания нефти, но есть нюанс

Подорожание нефти на мировом рынке воспринимается как положительный фактор для российской экономики. Действительно ли Кремлю это выгодно?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что в краткосрочной перспективе Россия действительно получает дополнительные доходы.

"В бюджете заложено около 59 долларов за баррель Urals. В то же время в прошлом месяце цена достигала около 77 долларов, а в апреле может быть еще выше. То есть определенный выигрыш есть, но это не долгосрочная история", — сообщил эксперт.

Россия заинтересована в подорожании нефти. Однако, как долго это продлится, неизвестно. Финансовый аналитик пояснил, что высокие цены создают риски для глобальной экономики, и, как следствие, для спроса на энергоносители.

"Такой ценовой шок может спровоцировать мировой кризис, и это уже можем частично наблюдать в разных частях мира. В этом случае спрос будет падать, и цены вернутся к более привычным уровням — около 70 долларов", — добавил Андрей Шевчишин.

Сколько на самом деле заработает Кремль

Оценить будущие нефтяные доходы России сегодня сложно. К тому же часть публичных оценок может быть существенно преувеличенной. Юрий Корольчук сказал не делать поспешных выводов из текущего роста цен.

"Есть календарный год, который показывает результат. Если осенью цены просядут, то общий доход может остаться на уровне предыдущих лет", — подчеркнул он.

Эксперт указал на проблему с правдивостью данных о ценах, по которым Россия продает нефть. В СМИ неоднократно появлялись оценки, что поставки через так называемый "теневой флот" осуществлялись по 100 долларов за баррель. Впрочем, по словам Корольчука, продажи происходили по ценам контрактов примерно 70-75 долларов. Это объясняется тем, что рынок нефти работает на основе долгосрочных контрактов, а не мгновенных биржевых котировок.

"То есть в апреле начинает отображаться цена, законтрактованная еще в начале марта. Соответственно, в мае уже будет учтена нефть, которая контрактировалась в конце марта или в начале апреля", — пояснил Юрий Корольчук.

В то же время важным фактором неопределенности остается логистика экспорта. Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ключевую роль играет доступ к основным маршрутам поставок.

"Чтобы оценить доходы, нужно понимать, как долго будут держаться высокие цены и не будет ли ограничен экспорт", — рассказал он.

По его словам, в случае блокирования ключевых направлений экспорта, в частности через Черное или Балтийское моря, у России останутся только нефтепроводы и поставки в Китай через тихоокеанские порты. В таком случае значительная часть экспорта будет осуществляться по уже зафиксированным ценам, а потенциальный выигрыш от высоких котировок будет касаться лишь небольшой доли объемов.

Могли ли АЗС сдержать цены на топливо в марте

Рост цен на нефть сразу отразился на стелах АЗС Украины. В то же время существует мнение, что в марте операторы могли реализовывать топливо по 77-80 грн за литр вместо 90-95 грн. Действительно ли это так?

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии Фокусу не согласился с этим утверждением.

"У нас огромный рынок, десятки компаний работают. И если бы кто-то имел возможность продавать по 70 гривен, он бы это делал. Но тогда другие продавали бы по 90. У нас нет монополии и монополистов", — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что государственный оператор "Укрнафта", который является крупнейшей сетью, не может устанавливать нерыночные цены или получать сверхприбыли за счет потребителей. Более того, компания по распоряжению правительства работает с ограниченной маржинальностью, ориентируясь скорее на покрытие расходов, чем на максимизацию прибыли.

Куюн также подчеркнул, что динамика цен на топливо в Украине в целом соответствует европейским тенденциям. Хотя в отдельных странах ЕС применялись налоговые скидки.

"Если сравнивать в одинаковых условиях, то рост цен у нас сопоставим с большинством европейских стран. Мы так же работаем в условиях импортного рынка, как и наши соседи", — объяснил эксперт.

Цены на бензин и дизель в Украине — будет ли удешевление до уровня начала 2026 года

Украинские цены на топливо формируются в соответствии с внешними индикаторами.

"Если стоимость нефти упадет до 60 долларов за баррель, как это было до эскалации на Ближнем Востоке, то, безусловно, и цены на топливо в Украине также вернутся к этим уровням", — рассказал Сергей Куюн.

В то же время скорость удешевления топлива будет зависеть от темпов падения мировых котировок. Если закупочная стоимость в Европе резко снизится, это достаточно быстро скажется и на украинском рынке. Если же процесс будет постепенным, снижение цен также растянется во времени.

По словам Куюна, важную роль в этом процессе играют запасы топлива, которые формируют сети АЗС: во время роста цен рынка позволяют избежать резких скачков, а во время падения, наоборот, могут замедлять удешевление.

"Сегодня на рынке есть двоякое отношение. С одной стороны, все ожидают удешевления, ведь это позволит увеличить продажи и заработок. С другой — компании работают на дорогих запасах, закупленных на пике цен. Если цены на новые партии резко упадут, продавать дорогой ресурс будет сложно. Именно поэтому для бизнеса период снижения цен обычно более рискованный, чем их рост", — рассказал он.

Таким образом, ситуация на нефтяном рынке сейчас определяется не дефицитом, а геополитической неопределенностью. Впрочем, как только фактор страха исчезнет, котировки могут быстро пойти вниз, и тогда удешевление коснется и украинских АЗС.

Ранее Фокус писал, что угрозы Дональда Трампа о блокировании всех судов, которые проходят через Ормузский пролив и заходят в иранские порты, повлияли не только на нефтяные котировки, ведь в Европе резко выросли цены на природный газ.