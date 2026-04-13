Цены на нефть подскочили после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

Сегодня утром мировые рынки проснулись в новой реальности. Цена на нефть марки Brent резко подскочила, преодолев психологическую отметку в 102 доллара за баррель. Такого резкого скачка (почти на 8% за несколько часов) не наблюдалось уже давно.

Главная причина — война в Иране. Переговоры США и Ирана в Пакистане закончились ничем. А Дональд Трамп заявил, что теперь и США будут блокировать Ормузский пролив, рынки отреагировали. С динамикой роста цен на нефть можно ознакомиться на сайте Investing.

Через этот узкий пролив проходит около 20% всей мировой нефти. А рост стоимости нефти всегда тянет за собой цены на заправках. В ближайшие недели стоимость топлива может существенно вырасти.

Рынок замер в ожидании. Если США и коалиция смогут быстро разблокировать пролив (о чем заявлял Трамп в своих последних постах), цены могут так же быстро откатиться назад. Если же конфликт затянется, отметка в 100 долларов и выше станет лишь "фундаментом" для дальнейшего роста цен на нефть.

Відео дня

При этом Дональд Трамп заявил 12 апреля, что цены на нефть и бензин могут оставаться высокими вплоть до промежуточных выборов в ноябре, что стало редким признанием потенциальных политических последствий его решения атаковать Иран шесть недель назад.

"Возможно, цены останутся прежними, или, может быть, немного повысятся, но в целом они должны быть примерно такими же", — заявил Трамп на телеканале Fox News, отвечая на вопрос о том, снизится ли стоимость нефти и газа к осени.

Согласно данным GasBuddy, средняя цена на обычный бензин на автозаправочных станциях США большую часть апреля превышала 4 доллара за галлон. В феврале средние цены на бензин в США колебались чуть ниже 3 долларов за галлон, а за последний год никогда не превышали 3,25 доллара за галлон, по данным GasBuddy.

Заявления Трампа в воскресенье прозвучали после нескольких недель утверждений о том, что резкий рост цен является краткосрочным явлением, хотя, по словам официальных лиц, его главные советники осознают экономические последствия войны в Иране.

Ранее в воскресенье Трамп объявил в социальных сетях, что ВМС США заблокируют Ормузский пролив и перехватят любое судно, заплатившее Ирану пошлину за пересечение пролива, после того как марафонские переговоры между США и Ираном в Пакистане в минувшие выходные не привели к мирному соглашению.

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не сможет безопасно передвигаться по открытому морю", — заявил президент США.

Спустя несколько часов после публикации Трампа Центральное командование США заявило, что блокада будет ограничена судами, идущими в иранские порты и из них. Суда, заходящие в неиранские порты и выходящие из них, не будут останавливаться американскими силами.

Блокада со стороны США может добавить неопределенности в окончательное разрешение конфликта, который в настоящее время находится под шатким двухнедельным перемирием. Новая тактика является ответом на закрытие Ираном важнейших судоходных путей в проливе, что привело к резкому росту мировых цен на нефть примерно на 50%.

Позже в воскресенье спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, возглавлявший иранскую делегацию на переговорах, написал в социальных сетях, что блокада приведет к повышению цен на бензин в США. "Наслаждайтесь текущими ценами на заправках. С так называемой "блокадой" скоро вы будете с ностальгией вспоминать бензин по 4-5 долларов", — написал он.

