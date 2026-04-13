На АЗС Украины средняя стоимость дизеля снизилась до 90,29 грн/л. Сколько может стоить топливо 13 апреля — читайте в обзоре.

В Украине продолжается тенденция к постепенной корректировке цен на топливо. Несмотря на волатильность мирового нефтяного рынка, украинские АЗС пока не повышают стоимость бензина и дизеля, а наоборот, преимущественно снижают или удерживают цены на прежнем уровне. Фокус выяснил, какими могут быть цены на топливо после выходных, 13 апреля.

Что происходило на рынке топлива в Украине

После новостей о достигнутых договоренностях между США и Ираном о прекращении огня мировые котировки нефти начали снижаться. Это сразу отразилось и на украинском рынке топлива.

По данным портала "Минфин", 10 апреля средние цены на АЗС выглядели так:

бензин А-95 премиум — 76,56 грн/л (0,00);

бензин А-95 — 73,11 грн/л (-0,06);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (-0,02);

дизельное топливо — 90,29 грн/л (-0,05);

автомобильный газ — 49,06 грн/л (-0,04).

В Украине произошло снижение цен на дизель и бензин

Прогноз цен на топливо 13 апреля

Самые доступные цены традиционно предлагает государственный оператор Укрнафта, который реализует топливо с минимальной наценкой. После выходных ожидаются такие ориентировочные цены:

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 90,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

Самую высокую стоимость бензина, дизеля и автогаза традиционно удерживают частные сети АЗС. Уже с 13 апреля на заправках прогнозируются такие цены:

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 95,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

В Украине средняя цена бензина А-95 была на уровне 73,11 грн/л

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 95,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельное топливо Euro — 90,00 грн/л;

дизель upg — 93,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо PRO — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

ГНКАР:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 95,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 92,99 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что после достижения договоренностей о прекращении огня мировые цены на нефть несколько снизились, но эксперты осторожно оценивают перспективы быстрого удешевления топлива в Украине до уровня, который был до начала обострения ситуации в Иране.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн говорил, что завершение боевых действий является позитивным сигналом, который может остановить дальнейший рост цен и стабилизировать их на нынешнем уровне.

В то же время он отметил, что колебания на рынке фиксировались и в марте, а дальнейшая динамика стоимости топлива напрямую будет зависеть от изменений на рынке нефти и нефтепродуктов.

Аналитик "Нефтерынка" Александр Сиренко, со своей стороны, считает, что сейчас прекратится рост цен, однако ожидать быстрого удешевления не стоит.