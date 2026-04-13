На АЗС України середня вартість дизеля знизилася до 90,29 грн/л. Скільки може коштувати пальне 13 квітня — читайте в огляді.

В Україні продовжується тенденція до поступового коригування цін на пальне. Попри волатильність світового нафтового ринку, українські АЗС наразі не підвищують вартість бензину та дизеля, а навпаки, переважно знижують або утримують ціни на попередньому рівні. Фокус з’ясував, якими можуть бути ціни на пальне після вихідних, 13 квітня.

Що відбувалося на ринку пального в Україні

Після новин про досягнуті домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню світові котирування нафти почали знижуватися. Це одразу відобразилося і на українському ринку пального.

За даними порталу "Мінфін", 10 квітня середні ціни на АЗС виглядали так:

бензин А-95 преміум — 76,56 грн/л (0,00);

бензин А-95 — 73,11 грн/л (-0,06);

бензин А-92 — 67,34 грн/л (-0,02);

дизельне пальне — 90,29 грн/л (-0,05);

автомобільний газ — 49,06 грн/л (-0,04).

В Україні відбулося зниження цін на дизель та бензин

Прогноз цін на пальне 13 квітня

Найдоступніші ціни традиційно пропонує державний оператор Укрнафта, який реалізує пальне з мінімальною націнкою. Після вихідних очікуються такі орієнтовні ціни:

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

Найвищу вартість бензину, дизеля та автогазу традиційно утримують приватні мережі АЗС. Вже з 13 квітня на заправках прогнозуються такі ціни:

WOG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 79,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,90 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 95,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 95,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 90,00 грн/л;

дизель upg — 93,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 95,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 92,99 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що після досягнення домовленостей про припинення вогню світові ціни на нафту дещо знизилися, але експерти обережно оцінюють перспективи швидкого здешевлення пального в Україні до рівня, який був до початку загострення ситуації в Ірані.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн казав, що завершення бойових дій є позитивним сигналом, який може зупинити подальше зростання цін і стабілізувати їх на нинішньому рівні.

Водночас він наголосив, що коливання на ринку фіксувалися і в березні, а подальша динаміка вартості пального напряму залежатиме від змін на ринку нафти та нафтопродуктів.

Аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко, зі свого боку, вважає, що наразі припиниться зростання цін, однак очікувати швидкого здешевлення не варто.