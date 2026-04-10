В Україні 10 квітня не очікується сплеску цін на бензин та дизель.

Мережі АЗС припинили стрімко підвищувати ціни на пальне. Ба більше, від 8 квітня спостерігається тенденція до певної стабілізації ситуації. Фокус з’ясував, скільки може коштувати в Україні бензин та дизель перед початком вихідних, 10 квітня.

Ціни на АЗС 10 квітня — прогноз вартості бензину та дизеля

Державний оператор "Укрнафта" найпершим почав знижувати вартість пального після того, як котирування нафти пішли вниз 8 квітня. Очікується, що 10 квітня водії зможуть заправити свої транспортні засоби в цій мережі АЗС за такими цінами:

бензин 95 Energy — 69,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

дизельне пальне Energy — 90,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

Відео дня

Більшість приватних мереж АЗС також знизили ціни на дизельне пальне. Вартість впала приблизно на 1 грн за літр. Очікується, що вже 10 квітня на заправках діятимуть такі ціни:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельне пальне — 93,00 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 96,00 грн/л;

автомобільний газ — 49,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 92,90 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 95,90 грн/л;

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,00 грн/л;

бензин upg95 — 77,00 грн/л;

бензин А-95 — 74,00 грн/л;

дизельне пальне Euro — 90,00 грн/л;

дизель upg — 93,00 грн/л;

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л;

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л;

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 95,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 92,99 грн/л.

Опитування Через бойові дії в Ірані різко зросла вартість пального. Як автомобілісти пройдуть складний період? Опитування відкрите до Купуватиму дороге пальне, бо потрібно їздити Менше експлуатуватиму авто і послуговуватимуся громадським транспортом Підшукаю економічний гібрид або недорогий електрокар Голосувати

Чи має Україна резерви пального — пояснення від Зеленського

Україна має домовленості з деякими країнами Близького Сходу про створення резервних обсягів пального щонайменше на рік уперед. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні у світі фактично немає альтернатив для таких великих постачань енергоресурсів, проте нашій країні вдалося отримати додаткові гарантії на випадок можливого дефіциту. Йдеться про резерви, які можна залучити у кризових ситуаціях, зокрема при порушенні глобальних ланцюгів постачання.

Важливо

Він підкреслив, що ціни на пальне формуватимуться за ринковими механізмами, без спеціальних пільг, проте залишатимуться економічно обґрунтованими. Держава розраховує на стабільні постачання завдяки міжнародним домовленостям.

За словами Зеленського, критичні періоди Україна успішно пройшла без дефіциту дизеля. Уряд спільно з постачальниками палива працює над тим, щоб уникнути різкого зростання цін. Додатково президент наголосив на важливості припинення бойових дій та розблокування Ормузької протоки для стабілізації світового енергетичного ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що після укладення угоди про припинення вогню в Ірані світові ціни на нафту знизилися. Та, на думку експертів, українцям не варто розраховувати на швидке повернення цін до рівня до початку конфлікту на Близькому Сході.