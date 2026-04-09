Після новин про перемир’я на Близькому Сході нафта подешевшала. Тому деякі мережі АЗС вже почали знижувати ціни на дизель.

В Україні зберігається нестабільна ситуація на ринку пального, адже ціни на бензин і дизель реагують на події пов’язані з конфліктом на Близькому Сході. Після укладення домовленостей про припинення вогню котирування нафти пішли вниз, однак українські АЗС поки що реагують на це нерівномірно. Фокус розповідає, якою може бути вартість дизеля та бензину 9 квітня.

Ціни на пальне 9 квітня

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що здешевлення нафти має вплинути на український ринок. За її словами, державна мережа "Укрнафта" першою почала коригувати цінники у бік зниження. 9 квітня оператор може здійснювати продаж пального за такими цінами:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л (-1,00);

дизельне пальне Energy — 90,90 грн/л (-1,00);

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

В уряді очікують, що за умови збереження поточної динаміки падіння цін на нафту, зниження вартості пального стане більш відчутним.

"Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон'юнктури", — заявила Свириденко.

Деякі АЗС почали знижувати вартість дизеля

Хоча зранку 8 квітня деякі приватні оператори різко підвищили ціни на дизель — подекуди до 96 грн/л, після падіння вартості нафти вони почали поступово їх знижувати. Орієнтовна вартість пального на 9 квітня може мати такий вигляд:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельне пальне — 93,00 грн/л (-1,00);

дизельне пальне Mustang+ — 96,00 грн/л (-1,00);

автомобільний газ — 49,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельне пальне — 91,90 грн/л (-1,00);

дизельне пальне Pulls — 95,90 грн/л (-1,00);

автомобільний газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 83,90 грн/л;

бензин upg95 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 74,90 грн/л;

дизельне пальне Euro — 90,90 грн/л (-1,10);

дизель upg — 93,90 грн/л (-1,10);

газ — 49,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 72,90 грн/л;

бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л;

бензин А-98 — 79,90 грн/л;

бензин А-95 EKO — 62,99 грн/л;

дизельне пальне — 89,90 грн/л (-1,00);

дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л (-1,00);

автомобільний газ — 48,90 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л;

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 95,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 92,99 грн/л (+1,00).

Чи подешевшає пальне в Україні — прогноз експертів

Попри зниження світових цін на нафту після домовленостей про припинення вогню в Ірані, швидкого здешевлення пального в Україні очікувати не варто. Експерти наголосили, що реакція АЗС буде поступовою і залежатиме від стабільності нових котирувань.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що завершення бойових дій є позитивним сигналом для ринку. За його словами, цього достатньо, щоб ціни щонайменше припинили зростання та зафіксувалися на поточному рівні.

Водночас він нагадав, що коливання вартості пального спостерігалися і в березні. Подальша ж динаміка залежатиме від змін на світовому ринку нафти та нафтопродуктів.

Аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко прогнозує припинення зростання цін на пальне, але застеріг: суттєвого здешевлення одразу не буде. За його словами, для цього потрібно, щоб низькі ціни на нафту протрималися хоча б кілька днів.

