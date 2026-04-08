Ціни на пальне в Україні: Свириденко розповіла, коли вони підуть на спад

Після заяв президента США Дональда Трампа про двотижневе перемир'я з Іраном ціна на нафту марки Brent опустилася до $95 за барель.

Зниження котирувань, яке фіксується на основних біржах, має безпосередньо вплинути на ціни на пальне і в Україні, вважає прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, про що вона написала в соцмережах.

За її словами, вона зустрілася з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким з приводу поточної ситуації на світових ринках нафти і нафтопродуктів.

"Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала і приступила до зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш істотне зниження. Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон'юнктури", — заявила глава уряду.

Вона запевнила, що ситуація з наявністю палива стабільна, а в березні були забезпечені рекордні за останні 5 років обсяги поставок.

"Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", — пообіцяла Свириденко.

Напередодні повідомлялося, що АЗС продовжують оновлювати показники на своїх стелах, а водіям доводиться готуватися до чергового подорожчання. Середня вартість дизельного пального в Україні вже перевищує 90 грн за літр, а бензину А-95 — 73,07 грн.

У квітні ціни на заправках можуть досягти психологічної позначки в 100 грн за літр дизеля. Проте дефіцит на заправках навряд чи станеться, вважає експерт Сергій Куюн.

Нагадаємо, в Україні виникла проблема з постачанням пального, адже просто не вистачає водіїв, які мають спеціальний допуск, і можуть його доставляти.

Також ми писали, чому дефіцит палива не загрожує українцям у квітні.