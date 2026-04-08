Цены на топливо в Украине: Свириденко рассказала, когда они пойдут на спад

После заявлений президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном цена на нефть марки Brent опустилась до $95 за баррель.

Снижение котировок, которое фиксируется на основных биржах, должно оказать непосредственное влияние на цены на топливо и в Украине, считает премьер-министр Юлия Свириденко, о чем она написала в соцсетях.

По ее словам, она встретилась с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.

"Государственная сеть АЗК "Укрнафта" уже отреагировала и приступила к снижению цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное понижение. Ожидаем аналогичную реакцию от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры", — заявила глава правительства.

Она заверила, что ситуация с наличием топлива стабильная, а в марте были обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок.

"Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле", — пообещала Свириденко.

Накануне сообщалось, что АЗС продолжают обновлять показатели на своих стелах, а водителям приходится готовиться к очередному подорожанию. Средняя стоимость дизельного топлива в Украине уже превышает 90 грн за литр, а бензина А-95 — 73,07 грн.

В апреле цены на заправках могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Тем не менее, дефицит на заправках вряд ли произойдет, считает эксперт Сергей Куюн.

Напомним, в Украине возникла проблема с поставками топлива, ведь просто не хватает водителей, которые имеют специальный допуск, и могут его доставлять.

