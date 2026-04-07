Дизель почти по 95 грн: что будет происходить на АЗС 7 апреля
На украинских АЗС обновили ценники на топливо. Какой будет стоимость бензина и дизеля 7 апреля — читайте в материале.
Новая неделя началась с неприятных новостей для водителей, поскольку произошло стремительное подорожание топлива на АЗС Украины. 6 апреля средняя стоимость дизеля выросла более чем на 2 грн за литр, а бензина — почти на 1,8 грн. Фокус выяснил, каких цен ожидать 7 апреля.
Прогноз стоимости топлива на 7 апреля
В государственном сегменте рынка подорожание оказалось самым резким. Сеть "Укрнафта" сразу после выходных подняла цены: бензин 95 Energy подорожал на 4 грн, а дизель — на 3 грн. В результате 7 апреля ориентировочная стоимость топлива выглядит следующим образом:
- бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;
- бензин А-95 — 69,90 грн/л;
- бензин А-92 — 66,90 грн/л;
- бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;
- дизельное топливо — 87,90 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 91,90 грн/л;
- автомобильный газ — 48,90 грн/л.
Чего вы боитесь больше: роста цен или потери дохода?
Частные сети традиционно устанавливают более высокие цены. В частности, стоимость дизеля уже стартует от почти 89 грн за литр, а бензина А-95 — от 71 грн. Вероятно, цены на топливо 7 апреля будут на таком уровне:
WOG:
- бензин А-95 — 77,00 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;
- дизельное топливо — 91,90 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;
- автомобильный газ — 49,99 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 76,90 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;
- дизельное топливо — 92,00 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 95,00 грн/л;
- автомобильный газ — 49,90 грн/л.
UPG:
- бензин upg100 — 82,40 грн/л;
- бензин upg95 — 76,40 грн/л;
- бензин А-95 — 73,40 грн/л;
- дизельное топливо Euro — 90,90 грн/л;
- дизель upg — 93,90 грн/л;
- газ — 49,00 грн/л;
BVS:
- бензин А-95 — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 74,99 грн/л;
- бензин А-98 — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 61,99 грн/л;
- дизельное топливо — 90,00 грн/л (+1,01);
- дизельное топливо PRO — 93,00 грн/л (+1,01);
- автомобильный газ — 48,90 грн/л (+0,91).
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л (+2,00);
- бензин А-95 — 76,99 грн/л (+2,00);
- бензин NANO 100 — 86,99 грн/л (+2,00);
- дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л (+2,00);
- дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л (+2,00).
Возрастет ли стоимость топлива до 100 грн в апреле — прогноз Сергея Куюна
Несмотря на стремительное подорожание топлива, точный прогноз на апрель пока остается неопределенным. Энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что нынешние тенденции свидетельствуют о реальной угрозе дальнейшего роста цен.
По его словам, еще в начале апреля дизель достиг рекордных показателей на импортном рынке. Если поставки и в дальнейшем будут осуществляться по таким ценам, себестоимость ресурса уже превышает 90 грн за литр. С учетом логистики, расходов АЗС и минимальной маржи, цена на колонках может приблизиться к психологической отметке в 100 грн.Важно
"Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цена дизтоплива выросла до 100 гривен за литр. Это вполне реальная перспектива. Если такие темпы сохранятся, то уже ничего нельзя исключать", — добавил эксперт.
В то же время ситуация с бензином несколько стабильнее. Мировые цены на него растут медленнее, а в Украине сформированы определенные запасы. Поэтому, по словам эксперта, бензин будет дорожать, но не такими темпами, как дизель.
Сергей Куюн отметил, что цены на топливо в Украине зависят от ситуации на мировом рынке. Это связано с тем, что страна полностью зависит от импорта топлива, поэтому любые изменения цен за рубежом сразу отражаются на внутреннем рынке.
Дополнительное давление создают и так называемые премии поставщиков — наценки, которые иностранные трейдеры устанавливают из-за высокого спроса.
"Кроме того, растет стоимость транспортировки. Владельцы танкеров и другого подвижного состава повышают цены, ведь все дорожает. И это объективно, ведь те же танкеры или тепловозы работают на дизтопливе. Соответственно, когда дорожает топливо, растет и стоимость перевозок", — рассказал Сергей Куюн.
Что касается валютных колебаний, эксперт рассказал, что их влияние минимально. По его оценкам, рост курса на 1 грн добавляет к цене топлива примерно 85 копеек. Поэтому главным драйвером подорожания остаются именно глобальные цены на энергоресурсы.
Ранее Фокус писал, что в Украине действует программа "топливного" кэшбэка. Водители могут возвращать 15% средств, которые были потрачены на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз.