На украинских АЗС обновили ценники на топливо. Какой будет стоимость бензина и дизеля 7 апреля — читайте в материале.

Новая неделя началась с неприятных новостей для водителей, поскольку произошло стремительное подорожание топлива на АЗС Украины. 6 апреля средняя стоимость дизеля выросла более чем на 2 грн за литр, а бензина — почти на 1,8 грн. Фокус выяснил, каких цен ожидать 7 апреля.

Прогноз стоимости топлива на 7 апреля

В государственном сегменте рынка подорожание оказалось самым резким. Сеть "Укрнафта" сразу после выходных подняла цены: бензин 95 Energy подорожал на 4 грн, а дизель — на 3 грн. В результате 7 апреля ориентировочная стоимость топлива выглядит следующим образом:

бензин 95 Energy — 72,90 грн/л;

бензин А-95 — 69,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 78,90 грн/л;

дизельное топливо — 87,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 91,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,90 грн/л.

Відео дня

Опрос Чего вы боитесь больше: роста цен или потери дохода? Опрос открыт до Роста цен Потери дохода И того, и другого одинаково Трудно ответить Голосувати

Частные сети традиционно устанавливают более высокие цены. В частности, стоимость дизеля уже стартует от почти 89 грн за литр, а бензина А-95 — от 71 грн. Вероятно, цены на топливо 7 апреля будут на таком уровне:

WOG:

бензин А-95 — 77,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,00 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 94,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин Pulls 95 — 79,90 грн/л;

бензин Pulls 100 — 86,90 грн/л;

дизельное топливо — 92,00 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 95,00 грн/л;

автомобильный газ — 49,90 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 82,40 грн/л;

бензин upg95 — 76,40 грн/л;

бензин А-95 — 73,40 грн/л;

дизельное топливо Euro — 90,90 грн/л;

дизель upg — 93,90 грн/л;

газ — 49,00 грн/л;

BVS:

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 74,99 грн/л;

бензин А-98 — 78,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 61,99 грн/л;

дизельное топливо — 90,00 грн/л (+1,01);

дизельное топливо PRO — 93,00 грн/л (+1,01);

автомобильный газ — 48,90 грн/л (+0,91).

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 80,99 грн/л (+2,00);

бензин А-95 — 76,99 грн/л (+2,00);

бензин NANO 100 — 86,99 грн/л (+2,00);

дизельное топливо NANO Extro — 94,99 грн/л (+2,00);

дизельное топливо NANO — 91,99 грн/л (+2,00).

Возрастет ли стоимость топлива до 100 грн в апреле — прогноз Сергея Куюна

Несмотря на стремительное подорожание топлива, точный прогноз на апрель пока остается неопределенным. Энергетический эксперт и руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал, что нынешние тенденции свидетельствуют о реальной угрозе дальнейшего роста цен.

По его словам, еще в начале апреля дизель достиг рекордных показателей на импортном рынке. Если поставки и в дальнейшем будут осуществляться по таким ценам, себестоимость ресурса уже превышает 90 грн за литр. С учетом логистики, расходов АЗС и минимальной маржи, цена на колонках может приблизиться к психологической отметке в 100 грн.

Важно

"Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы цена дизтоплива выросла до 100 гривен за литр. Это вполне реальная перспектива. Если такие темпы сохранятся, то уже ничего нельзя исключать", — добавил эксперт.

В то же время ситуация с бензином несколько стабильнее. Мировые цены на него растут медленнее, а в Украине сформированы определенные запасы. Поэтому, по словам эксперта, бензин будет дорожать, но не такими темпами, как дизель.

Сергей Куюн отметил, что цены на топливо в Украине зависят от ситуации на мировом рынке. Это связано с тем, что страна полностью зависит от импорта топлива, поэтому любые изменения цен за рубежом сразу отражаются на внутреннем рынке.

Дополнительное давление создают и так называемые премии поставщиков — наценки, которые иностранные трейдеры устанавливают из-за высокого спроса.

"Кроме того, растет стоимость транспортировки. Владельцы танкеров и другого подвижного состава повышают цены, ведь все дорожает. И это объективно, ведь те же танкеры или тепловозы работают на дизтопливе. Соответственно, когда дорожает топливо, растет и стоимость перевозок", — рассказал Сергей Куюн.

Что касается валютных колебаний, эксперт рассказал, что их влияние минимально. По его оценкам, рост курса на 1 грн добавляет к цене топлива примерно 85 копеек. Поэтому главным драйвером подорожания остаются именно глобальные цены на энергоресурсы.

Ранее Фокус писал, что в Украине действует программа "топливного" кэшбэка. Водители могут возвращать 15% средств, которые были потрачены на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз.