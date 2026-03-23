Как оформить карту для выплаты "топливного" кэшбэка и список АЗС-партнеров "Национального кэшбэка" — читайте в материале.

Стремительное подорожание топлива произошло в марте 2026, что стало следствием влияния ситуации в Персидском заливе. В Украине на стелах АЗС уже фиксируют цену дизеля по 85 грн, а кое-где — даже до 98 грн за литр. В ответ на повышение цен правительство запустило программу поддержки водители — кешбек на топливо. Фокус объясняет, как открыть карту для получения топливного кэшбэка и подготовил список АЗС-партнеров "Национального кэшбэка".

Как работает "топливный" кешбэк

С 20 марта в Украине официально заработал "топливный" кэшбек. Граждане, которые заправляют транспортные средства на АЗС, могут частично вернуть средства и несколько снизить реальные расходы на топливо.

Механизм участия максимально прост и не требует дополнительных действий после присоединения. Чтобы воспользоваться программой, достаточно:

заправить авто на АЗС, которая участвует в программе;

оплатить топливо картой, подключенной к Национальному кешбэку;

получить автоматическое начисление средств.

Как сообщили на портале "Дія", сумма возврата зависит от вида топлива. В частности, предусмотрен кэшбек 15% на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз.

Однако, важно учитывать, что программа имеет лимит кэшбэка на заправку. За месяц человек может получить максимум 1000 гривен. Тогда как общий лимит в рамках "Национального кешбэка" продолжает составлять до 3000 гривен ежемесячно.

Программа по возврату средств на топливо будет действовать только до 1 мая 2026 года, а участие АЗС является добровольным. Это означает, что кэшбек начисляется только в тех сетях, которые присоединились к инициативе.

Обратите внимание, что кешбэк начисляется только при безналичной оплате картой, подключенной к программе, и только на АЗС. Программа не распространяется на дизель, газ или бензин, которые были приобретены заранее через мобильное приложение или топливный счет.

Как оформить карту для выплаты "топливного" кешбэка

Стоимость дизельного топлива в марте 2026 года кое-где приблизилась к 100 грн за литр, а цены на бензин — до 90 грн. В связи с этим водители, которые ищут способы уменьшить расходы, могут попробовать получить "топливный" кешбек.

Процесс того, как оформить карту для выплаты "топливного" кешбэка, занимает всего несколько минут и не требует сложных действий. Для этого достаточно выполнить следующие шаги:

Подключить свои банковские карты к программе (при необходимости в этом может помочь служба поддержки банка). Откройте специальную карту "Национальный кешбек" в своем банке. В приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы" и добавьте карту к программе; Оплачивать топливо этой картой на АЗС.

После этого система будет работать автоматически. Кешбек начисляется без дополнительных заявлений или подтверждений. Проверить сумму можно уже на следующий день после покупки топлива в приложении.

Для тех, кто уже пользуется программой "Национальный кешбэк", ничего не меняется. Достаточно и в дальнейшем пользоваться привязанной картой.

Список АЗС-партнеров "Национального кешбэка"

"Топливный" кэшбэк начисляется не везде. В программе участвуют только определенные сети. Сейчас список АЗС-партнеров национального кэшбэка включает более 20 операторов, среди которых:

Укрнафта;

WOG;

OKKO;

UPG;

BRSM-Нафта;

SOCAR;

KLO;

Amic Energy;

Autotrans;

BVS;

Motto;

Chipo;

Parallel;

Rodnik;

Man Go;

Avantage 7;

Marshal;

Martin;

Bars;

RLS;

Magnum Energy;

АЗС 24/7;

СВОЇ/SUNOIL;

Eleron.

Национальный кешбэк — на что можно потратить деньги

Найти информацию о том, сколько удалось вернуть средства по программе "Национальный кешбэк", можно в приложении "Дія". Потратить деньги можно на:

оплату коммунальных услуг;

продукты питания украинского производства;

лекарства;

книги;

почтовые услуги;

донаты на поддержку ВСУ.

Напомним, 23 марта, после выходных некоторые АЗС повысили стоимость топлива на 1-4 грн. Наибольшее подорожание зафиксировано на заправках BVS, однако их цены все еще немного ниже, чем у большинства других АЗС.