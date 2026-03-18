Цены на бензин в марте не унимаются. Фокус выяснил, действительно ли украинцам стоит готовиться к 100 грн за литр, и способно ли государство остановить повышение цен на топливо.

Март стал настоящим испытанием для кошельков украинцев, ведь цены на бензин и дизель стремительно пошли вверх. Произошло это из-за геополитического напряжения — эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что мгновенно отразилось на мировых энергетических рынках. Потребители сразу увидели новые цены на бензин, а на некоторых АЗС образовались очереди из-за панических настроений.

Ситуацию ухудшили прогнозы относительно дальнейшего повышения цен бензина и вероятность возникновения дефицита топлива. Фокус вместе с экспертами разобрался, почему операция США против Ирана мгновенно повлияла на украинский рынок, могут ли цены на топливо вырасти до 100 грн за литр и кто может стабилизировать ситуацию.

Відео дня

Цены на бензин мгновенно реагируют на конфликт на Ближнем Востоке

После начала совместной операции США и Израиля против Ирана цены на бензин в Украине резко пошли вверх. Такая быстрая реакция рынка объясняется не только глобальными факторами, но и внутренними особенностями топливного сектора.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии Фокусу объяснил, что это происходит из-за отсутствия сдерживающих факторов на рынке нефтепродуктов.

Фото: freepik

"Не существует никаких сдерживающих факторов на рынке нефтепродуктов. И это следствие политики последних лет. Почему-то считается, что рынок конкурентный и на него можно не обращать внимание", — отметил он.

В то же время генеральный директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил глобальную зависимость.

"Нефть мгновенно реагирует на события на Ближнем Востоке. Дальше — биржевые котировки. А у нас нет запасов, чтобы выиграть время. Поэтому реакция прямая и быстрая", — пояснил эксперт.

Так, цены на бензин в Украине меняются практически синхронно с мировыми трендами.

Будут ли украинцы покупать топливо по 100 грн — прогнозы экспертов

По состоянию на середину марта ситуация с ценами на АЗС тревожная: средняя стоимость бензина А-95 уже приблизилась к 70 грн за литр, а дизель превысил 77 грн. И это еще не предел. Эксперты не исключают, что подорожание бензина и дизеля может продолжиться.

"Да, цена легко может вырасти до 100 грн за литр. Если нефть будет на уровне 120–125 долларов, дизель — по 100, а бензин — около 90 грн", — сказал Дмитрий Леушкин в комментарии Фокусу.

В то же время эксперт на странице в Facebook написал, что нынешние показатели являются частью процесса балансировки рынка. По его словам, мировая нефть все чаще удерживается на уровне 100–105 долларов.

Фото: Скриншот

Леушкин пояснил, что ситуация на рынке частично стабилизируется благодаря резервам, хотя этот процесс происходит медленно.

Дополнительным фактором может стать ослабление санкций против России и возможное возобновление поставок через нефтепровод "Дружба" уже в ближайшее время.



Также, по его словам, на рынок влияют объемы нефти из Гайяны и Бразилии, а Саудовская Аравия начала транспортировать нефть альтернативными маршрутами, что увеличивает общее предложение.

Отдельно эксперт обратил внимание на финансовые рынки. То, что инвестиционные фонды уже начали ограничивать деньги клиентов, по его словам, является "серьезным звонком от мирового финансового кризиса". В случае его развития спрос на сырье, в частности нефть, может сократиться.

"Если цены на газойль будут удерживаться на уровне 1100–1200 долларов, то на границе дизель будет стоить 73–77 грн за литр, а бензин — 61–65 грн. В рознице это означает около 90 грн за дизель и до 80 грн за бензин на АЗС. Правда, такой уровень сформируется не сразу, а после того, как люди привыкнут и вернут воздушный маркетинг в виде скидок и акций. Это дорого, но могло быть хуже", — рассказал Дмитрий Леушкин.

В то же время он отметил, что ситуация не является постоянной, поскольку рано или поздно логистические проблемы будут решены. Однако перед этим мир, вероятно, столкнется с новым финансовым кризисом, который может начаться со стран Персидского залива.

Сдерживание цен на топливо — может ли правительство остановить повышение стоимости бензина и дизеля

На фоне повышения цен бензина в Украине Антимонопольный комитет начал выяснять, нет ли сговора между сетями АЗС. Операторам рынка пришлось объяснять, как именно формируются цены на бензин, включая сжиженный газ, и какие факторы повлияли на их изменение.

Параллельно правительство привлекло государственную "Укрнафту", чтобы стабилизировать бензин на АЗС — компанию обязали продавать топливо с минимальной наценкой. Частично это дало эффект: после 5 марта подорожание бензина замедлилось и цены начали расти уже не гривнами, а копейками. В то же время дизельное топливо продолжает дорожать быстрыми темпами.

Фото: Скриншот

Однако этих мер недостаточно. Геннадий Рябцев настаивает на системных изменениях, прежде всего — на прозрачности рынка.

"Правительство должно раскрыть структуру розничной цены на нефтепродукты и обязать трейдеров показывать свою наценку и ее динамику. Для этого уже есть все необходимые инструменты", — сказал эксперт, добавив, что ранее было принято постановление Кабмина по мониторингу рынка нефтепродуктов.

По его словам, топливный рынок должен работать по принципам, которые уже применяются в других критически важных сферах, например, по централизованному теплоснабжению и водоснабжению. Ведь цены на топливо влияют фактически на все товары и услуги в стране.

Геннадий Рябцев подчеркнул, что государство не должно устанавливать цены вручную, но должно выполнять роль арбитра.

"Задача независимого арбитра — продемонстрировать, что установленные цены являются экономически обоснованными. Потребитель этого сейчас не видит. Если структура цены будет прозрачной — тогда доверие появится", — добавил он.

Поэтому, ситуация с ценами на бензин и дизель в Украине формируется влиянием глобальных факторов и внутренних проблем, в частности отсутствия запасов, прозрачности и эффективности регулирования стоимости. Увидят ли украинцы бензин по 100 грн за литр, по словам экспертов, будет зависеть от развития событий в мире.

Ранее Фокус писал, что работает над введением адресной поддержки граждан на фоне роста мировых цен на нефть. В частности, речь идет о единовременной выплате в 1500 грн для наиболее уязвимых слоев населения, а также кэшбек на топливо в рамках программы "Национальный кэшбек".