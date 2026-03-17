Цены на АЗС продолжают расти: стоимость дизеля более 83 грн за литр. В то же время правительство внедряет несколько программ поддержки, которые уже были раскритикованы экспертами.

В Украине водители продолжают замечать новые цифры на стелах автозаправочных станций. За последние дни цены на АЗС снова поднялись, а дизельное топливо в отдельных сетях уже приближается к 84 грн за литр. На этом фоне правительство решило частично компенсировать расходы водителям и запустить программу кэшбэка на топливо. Фокус выяснил, сколько стоит бензин в Украине по состоянию на 17 марта и почему эксперты скептически оценивают государственную инициативу с компенсацией.

Новые цены на бензин и дизтопливо 17 марта

Ситуация на рынке топлива остается напряженной. В сетях стоимость бензина на АЗС может отличаться на несколько гривен за литр, а некоторые операторы меняют ценники даже несколько раз в день.

Государственная сеть "Укрнафта", которую правительство привлекло для сдерживания рынка, предлагает заправлять автомобили по таким ценам:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 74,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Energy — 78,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 41,99 грн/л.

Правительство привлекло "Укрнафту" для сдерживания цен на рынке Фото: unn.com.ua

Тогда как другие сети АЗС традиционно устанавливают более высокие цены на бензин, дизель и автомобильный газ.

WOG:

бензин А-95 — 71,99 грн/л (+1,00);

бензин Mustang 95 — 74,99 грн/л (+1,00);

бензин Mustang 100 — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо — 80,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Mustang+ — 83,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 45,98 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 71,99 грн/л (+1,00);

бензин Pulls 95 — 74,99 грн/л (+1,00);

бензин Pulls 100 — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо — 80,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Pulls — 83,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 45,99 грн/л (+1,00).

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 76,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо PRO — 76,99 грн/л;

автомобильный газ — 41,99 грн/л (+1,00).

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 75,99 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 71,99 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO Extro — 83,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 80,99 грн/л (+1,00).

Правительство введет программу кэшбэка на топливо

На фоне того, что бензин дорожает в Украине, правительство решило частично компенсировать расходы водителям. Для этого планируют запустить программу кэшбэка на топливо через систему "Национальный кэшбэк".

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, механизм предусматривает частичный возврат средств после заправки автомобиля бензином на АЗС или другими видами топлива. Размер компенсации предлагают установить на таком уровне:

15% — на дизельное топливо;

10% — на бензин;

5% — на автомобильный газ.

Программа будет временной и будет действовать до 1 мая.

Правительство планирует запустить сразу две программы поддержки в связи с повышением цен на бензин и дизельного

Отдельно Юлия Свириденко сообщила о подготовке дополнительной программы поддержки. По ее словам, этот вопрос обсуждали во время совещания с операторами топливного рынка с участием Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы, где также координировали обеспечение украинских АЗС необходимыми ресурсами.

Планируется предоставить одноразовую помощь в размере 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан, чтобы частично компенсировать влияние того, что рост цен на бензин и мировые цены на нефть продолжают давить на украинскую экономику.

Эксперты раскритиковали идею кэшбэка

Несмотря на намерения правительства ввести компенсацию на топливо, эксперты выразили скептицизм относительно эффективности таких инициатив. Они говорят, что рост цен на бензин обусловлен глобальными факторами, поэтому небольшие компенсации не смогут существенно изменить ситуацию.

В народе программу кэшбэка на топливо уже окрестили как "Е-Бачок" или "Е-Бак"

Генеральный директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин еще 13 марта предупреждал, что водители вскоре увидят новые цифры на стелах АЗС.

"Мы увидим ценники на обычный дизель, которые уже по 80", — писал эксперт в Facebook.

Дмитрий Леушкин предупредил, что на стелах АЗС появятся новые цены Фото: скриншот

Леушкин иронично сравнил реакцию власти и общества на подорожание бензина с известной психологической моделью Кюблер-Росс, которая описывает этапы принятия неизбежных изменений. По его словам, сначала рынок прошел стадию отрицания, потом — гнева, далее — депрессии, а сейчас фактически дошел до принятия повышения цен на бензин.

"Смирение — запустили пиар-акцию "Е-бачок", раздали по полторы тысячи и фактически умыли руки. Осознание реальности — дали зеленый свет поднимать стелы всем по рынку. Ну, все по классике… Следующая неделя будет интересной с точки зрения роста цен на топливо", — высказался эксперт.

Скептически к идее кэшбэка относится и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он написал в Facebook, что программа компенсаций на топливо может выглядеть несправедливой с точки зрения социальной политики.

Сергей Куюн скептически высказался относительно идеи ввести кэшбек на топливо Фото: скриншот

Эксперт выступил против различных льгот для владельцев автомобилей, в частности снижения ставки акциза на топливо и других компенсаций.

"Автовладельцы не являются социально незащищенными категориями населения. Во многих странах Европы, если человек имеет автомобиль, он не может претендовать на какие-либо льготы и субсидии от государства. Возникает вопрос: почему государство пользуясь нашими налогами помогает владельцам дорогих авто", — сообщил Куюн.

Компенсация в размере около 1000 грн в месяц, по мнению эксперта, не сможет существенно повлиять на расходы водителей

Эксперт также обратил внимание, что проблема государственных энергетических дотаций значительно шире. Похожие механизмы уже действуют на рынке газа и электроэнергии, где льготные тарифы иногда получают не только те, кто действительно нуждается в помощи. В частности, он напомнил, что для населения действует льготный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч днем и 2,16 грн ночью. Этим нередко злоупотребляют владельцы электромобилей, которые обычно не относятся к малообеспеченным гражданам и заряжают свои авто ночью.

В то же время государство и в дальнейшем предоставляет им значительные налоговые льготы при ввозе авто: для таких транспортных средств нет 10% пошлины, как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а также почти отсутствует акциз. По его мнению, логичнее было бы применять принцип: чем больше потребляешь энергии, тем ближе к рыночному должен быть тариф.

Ранее Сергей Куюн отмечал, что в марте Украина имеет достаточные запасы топлива, однако в апреле ситуация может осложниться. По его словам, на мировом рынке нефтепродуктов сохраняется неопределенность из-за войны на Ближнем Востоке, что может повлиять на поставки и цены на бензин.