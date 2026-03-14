На кешбэк на топливо будет лимит: сколько водителям вернут денег

Правительство планирует ввести ограничения на кэшбек за топливо. Водители смогут получить в месяц только фиксированную сумму, независимо от объемов приобретенного топлива.

Об этом сообщил коммуникационщик Кабмина Иван Пальчевский под сообщением Глеба Вышлинского, руководителя Центра экономической стратегии в Facebook.

"Вот отличный пример разницы между своими деньгами и чужими. Почти все банки ограничивают кэшбек 500 грн/мес. Потому что это свои деньги", — написал Вышлинский и предположил, что правительство имеет целью без ограничений субсидировать топливо "несчастным владельцам многолитровых тачек", потому что это, по его словам, "чужие деньги".

Пост Вышлинского

"По этой программе планируется ограничение 1000 грн на потребителя в месяц", — написал в ответ Иван Пальчевский.

Комментарий Ивана Пальчевского

Программа будет работать до 1 мая. Кешбек будут начислять на всех АЗС, которые присоединятся к ней.

Программа предусматривает такие проценты кешбека, как объясняла премьер Юлия Свириденко:

15% — за дизельное топливо;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Почему правительство ввело кешбэк на топливо

Из-за войны в Иране цены на топливо в Украине резко выросли. Бензин и дизель существенно подорожали на АЗС — 13 марта дизтопливо достигло в цене 82 гривны за литр.

Несмотря на это, Правительство не спешит останавливать этот рост путем снижения налогов на топливо.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству.

Она пояснила, что налоги и сборы с продажи горючего являются частью доходов государственного бюджета, из которого финансируются ключевые расходы, в частности потребности украинской армии.

По словам Свириденко, именно поэтому правительство не рассматривает вариант "сбивать" цены через налоговые послабления. Но взамен часть средств вернут водителям через кешбэк.

Стремительный рост цен на бензин вызвал подозрения относительно возможного сговора между операторами рынка. Именно поэтому 4 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к сетям автозаправочных станций с требованием объяснить повышение цен на бензин.

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне операция "Эпическая ярость" в Иране и блокировки Ормузского пролива. Аналитики предупреждают, что котировки могут приблизиться к историческим максимумам или даже превысить их.