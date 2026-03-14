На кешбек на пальне буде ліміт: скільки водіям повернуть грошей

Уряд планує запровадити обмеження на кешбек за паливо. Водії зможуть отримати в місяць лише фіксовану суму, незалежно від обсягів придбаного пального.

Про це повідомив комунікаційник Кабміну Іван Пальчевський під дописом Гліба Вишлінського, керівника Центру економічної стратегії у Facebook.

"От чудовий приклад різниці між своїми грошима і чужими. Майже всі банки обмежують кешбек 500 грн/міс. Бо це свої гроші", - написав Вишлінський та припустив, що уряд має на меті без обмежень субсидувати пальне "нещасним власникам багатолітрових тачок", бо це, за його словами, "чужі гроші".

"За цією програмою планується обмеження 1000 грн на споживача на місяць", - написав у відповідь Іван Пальчевський.

Програма працюватиме до 1 травня. Кешбек нараховуватимуть на всіх АЗС, які приєднаються до неї.

Програма передбачає такі відсотки кешбеку, як пояснювала прем'єрка Юлія Свириденко:

15% - за дизельне пальне;

10% - за бензин;

5% - за автогаз.

Чому уряд впровадив кешбек на пальне

Через війну в Ірані ціни на пальне в Україні різко зросли. Бензин і дизель суттєво подорожчали на АЗС - 13 березня дизпаливо сягнуло в ціні 82 гривні за літр.

Попри це, Уряд не поспішає зупиняти це зростання шляхом зниження податків на пальне.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.

Вона пояснила, що податки та збори з продажу пального є частиною доходів державного бюджету, з якого фінансуються ключові видатки, зокрема потреби української армії.

За словами Свириденко, саме тому уряд не розглядає варіант "збивати" ціни через податкові послаблення. Але натомість частину коштів повернуть водіям через кешбек.

Стрімке зростання цін на бензин викликало підозри щодо можливої змови між операторами ринку. Саме тому 4 березня Антимонопольний комітет України звернувся до мереж автозаправних станцій з вимогою пояснити підвищення цін на бензин.

Світові ціни на нафту різко зросли на тлі операція "Епічна лють" в Ірані та блокування Ормузької протоки. Аналітики попереджають, що котирування можуть наблизитися до історичних максимумів або навіть перевищити їх.