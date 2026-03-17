Ціни на АЗС продовжують зростати: вартість дизеля понад 83 грн за літр. Водночас уряд впроваджує декілька програм підтримки, які вже були розкритиковані експертами.

В Україні водії продовжують помічати нові цифри на стелах автозаправних станцій. За останні дні ціни на АЗС знову піднялися, а дизельне пальне в окремих мережах вже наближається до 84 грн за літр. На цьому тлі уряд вирішив частково компенсувати витрати водіям і запустити програму кешбеку на пальне. Фокус з’ясував, скільки коштує бензин в Україні станом на 17 березня та чому експерти скептично оцінюють державну ініціативу з компенсацією.

Нові ціни на бензин та дизпальне 17 березня

Ситуація на ринку пального залишається напруженою. У мережах вартість бензину на АЗС може відрізнятися на кілька гривень за літр, а деякі оператори змінюють цінники навіть кілька разів на день.

Державна мережа "Укрнафта", яку уряд залучив для стримування ринку, пропонує заправляти автомобілі за такими цінами:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 74,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Energy — 78,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 41,99 грн/л.

Уряд залучив "Укрнафту" для стримування цін на ринку Фото: unn.com.ua

Тоді як інші мережі АЗС традиційно встановлюють вищі ціни на бензин, дизель та автомобільний газ.

WOG:

бензин А-95 — 71,99 грн/л (+1,00);

бензин Mustang 95 — 74,99 грн/л (+1,00);

бензин Mustang 100 — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне — 80,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Mustang+ — 83,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 45,98 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 71,99 грн/л (+1,00);

бензин Pulls 95 — 74,99 грн/л (+1,00);

бензин Pulls 100 — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне — 80,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Pulls — 83,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 45,99 грн/л (+1,00).

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 76,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне PRO — 76,99 грн/л;

автомобільний газ — 41,99 грн/л (+1,00).

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 75,99 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 71,99 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO Extro — 83,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 80,99 грн/л (+1,00).

Уряд запровадить програму кешбеку на пальне

На тлі того, що бензин дорожчає в Україні, уряд вирішив частково компенсувати витрати водіям. Для цього планують запустити програму кешбеку на пальне через систему "Національний кешбек".

1500 грн пенсіонерам і кешбек на паливо: Зеленський анонсував додаткові виплати для українців

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, механізм передбачає часткове повернення коштів після заправки автомобіля бензином на АЗС або іншими видами пального. Розмір компенсації пропонують встановити на такому рівні:

15% — на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автомобільний газ.

Програма буде тимчасовою і діятиме до 1 травня.

Уряд планує запустити одразу дві програми підтримки у зв'язку з підвищенням цін на бензин та дизельного

Окремо Юлія Свириденко повідомила про підготовку додаткової програми підтримки. За її словами, це питання обговорювали під час наради з операторами паливного ринку за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби, де також координували забезпечення українських АЗС необхідними ресурсами.

Планується надати одноразову допомогу у розмірі 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян, щоб частково компенсувати вплив того, що зростання цін на бензин і світові ціни на нафту продовжують тиснути на українську економіку.

Експерти розкритикували ідею кешбеку

Попри наміри уряду запровадити компенсацію на пальне, експерти висловили скептицизм щодо ефективності таких ініціатив. Вони кажуть, що зростання цін на бензин зумовлене глобальними факторами, тому невеликі компенсації не зможуть суттєво змінити ситуацію.

У народі програму кешбеку на пальне вже охрестили як "Є-Бачок" чи "Є-Бак"

Генеральний директор групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін ще 13 березня попереджав, що водії незабаром побачать нові цифри на стелах АЗС.

"Ми побачимо цінники на звичайний дизель, які вже по 80", — писав експерт у Facebook.

Дмитро Льоушкін попередив, що на стелах АЗС з'являться нові ціни Фото: скриншот

Льоушкін іронічно порівняв реакцію влади та суспільства на подорожчання бензину з відомою психологічною моделлю Кюблер-Росс, яка описує етапи прийняття неминучих змін. За його словами, спочатку ринок пройшов стадію заперечення, потім — гніву, далі — депресії, а зараз фактично дійшов до прийняття підвищення цін бензин.

На кешбек на пальне буде ліміт: скільки водіям повернуть грошей

"Смиренність — запустили піар-акцію "Е-бачок", роздали по півтори тисячі та фактично вмили руки. Усвідомлення реальності — дали зелене світло підіймати стели всім по ринку. Ну, все за класикою… Наступний тиждень буде цікавим з погляду зростання цін на пальне", — висловився експерт.

Скептично до ідеї кешбеку ставиться і директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він написав у Facebook, що програма компенсацій на пальне може виглядати несправедливою з погляду соціальної політики.

Сергій Куюн скептично висловився щодо ідеї запровадити кешбек на пальне Фото: скриншот

Експерт виступив проти різних пільг для власників автомобілів, зокрема зниження ставки акцизу на пальне та інших компенсацій.

"Автовласники не є соціально незахищеними категоріями населення.У багатьох країнах Європи, якщо людина має автомобіль, вона не може претендувати на будь-які пільги та субсидії від держави. Виникає питання: чому держава користуючись нашими податками допомагає власникам дорогих авто", — повідомив Куюн.

Компенсація у розмірі близько 1000 грн на місяць, на думку експерта, не зможе істотно вплинути на витрати водіїв

Експерт також звернув увагу, що проблема державних енергетичних дотацій значно ширша. Схожі механізми вже діють на ринку газу та електроенергії, де пільгові тарифи інколи отримують не лише ті, хто справді потребує допомоги. Зокрема, він нагадав, що для населення діє пільговий тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт·год вдень і 2,16 грн вночі. Цим нерідко зловживають власники електромобілів, які зазвичай не належать до малозабезпечених громадян та заряджають свої авто вночі.

Водночас держава й надалі надає їм значні податкові пільги при ввезенні авто: для таких транспортних засобів немає 10% мита, як для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а також майже відсутній акциз. На його думку, логічніше було б застосовувати принцип: чим більше споживаєш енергії, тим ближчим до ринкового має бути тариф.

Раніше Сергій Куюн зазначав, що у березні Україна має достатні запаси пального, однак у квітні ситуація може ускладнитися. За його словами, на світовому ринку нафтопродуктів зберігається невизначеність через війну на Близькому Сході, що може вплинути на постачання та ціни на бензин.