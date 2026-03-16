На початку березня дизель подорожчав більш ніж на 12 грн. Яка вартість бензину та дизельного пального — читайте в огляді.

Цінники на пальне знову повзуть вгору. Оператори автозаправних станцій продовжують корегувати вартість дизельного пального та бензину, реагуючи на коливання світових ринків. Фокус розповідає про нові ціни на бензин та дизель на АЗС станом на 16 березня.

Що відбувається з цінами на АЗС

Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану на світових енергетичних ринках різко зросла вартість нафти. Це швидко відобразилося і на українському ринку пального: спочатку подорожчав бензин, а згодом стрімко почали зростати і ціни на дизель.

Так, з 2 по 13 березня бензин А-95 подорожчав на 6,27 грн за літр, тоді як дизельне пальне додало у ціні 12,22 грн за літр.

Відео дня

Ціни на пальне почало стрімко зростати після ескалації конфлікту на Близькому Сході

Ситуацію додатково ускладнює ризик дефіциту нафти на світовому ринку. Хоча Україна наразі має достатні запаси пального на березень, директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що в квітні ситуація може ускладнитися через нестабільність на глобальних енергетичних ринках.

Він пояснив, що зараз спостерігається невизначеність на паливному ринку.

Важливо

Вже у квітні: Гетманцев попередив про ймовірний реальний дефіцит бензину в Україні

За словами експерта, зараз ніхто не може точно сказати, як розвиватиметься ситуація і в якому напрямку рухатиметься ринок: "одного дня ціни можуть зрости на 20%, а вже наступного — впасти на ті ж 20%". Через це деякі іноземні постачальники та логістичні компанії відклали укладання нових контрактів до прояснення ситуації. Інші ж закладають у ціни додаткові ризики, через що змінюється вартість пального для споживачів.

Сергій Куюн закликав не панікувати, оскільки глобальні запаси нафтопродуктів залишаються на досить високому рівні.

Огляд нових цін на бензин та дизпальне 16 березня

На заправках державної мережі "Укрнафта" станом на 16 березня ціни на пальне залишилися без змін порівняно з попереднім робочим днем:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 72,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 76,99 грн/л;

автомобільний газ — 40,99 грн/л.

Водночас у провідних мережах АЗС України пропонують заправляти авто за такими цінами:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 78,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 81,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,98 грн/л.

АЗС переписали ціни на пальне 16 березня

OKKO:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 78,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 81,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 73,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 76,99 грн/л;

автомобільний газ — 40,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 74,99 грн/л;

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 81,99 грн/л

дизельне пальне NANO — 78,99 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що бензин в Україні може подорожчати до 100 грн за літр. За словами експертів, це станеться, якщо конфлікт на Близькому Сході посилиться, а світові ціни на нафту продовжать швидко зростати.