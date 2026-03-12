Українські АЗС можуть зустріти нові рекордні ціни на бензин, адже війна на Близькому Сході не припиняється. Водночас внутрішні податки майже не впливають на кінцеву вартість пального.

Ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. Такий сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту стрімко зростатимуть і надалі. Ба більше, внутрішні податки майже не впливають на кінцеву вартість пального, адже ринок формує її на рівні, який готові платити споживачі. Про це сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"Бензин може коштувати і 100 грн. Незалежно від того, які там закладені внутрішні податки. Навіть якщо повністю звільнити паливо від оподаткування, воно все одно продаватиметься за ціною, максимально наближеною до тієї, яку готовий заплатити споживач", — зазначив експерт.

За його словами, пальне є товаром, ціна якого формується насамперед ринком, а саме, на основі попиту, пропозиції та світових котирувань нафти.

Ситуація з пальним в Україні ситуація сильно залежить від розвитку подій на Близькому Сході

Від чого залежить ціна на бензин в Україні

Водночас подальша ситуація значною мірою залежить від розвитку подій на Близькому Сході. Якщо напруженість у регіоні зменшиться і бойові дії припиняться, світові нафтові ринки можуть швидко стабілізуватися.

"Якщо конфлікт завершиться, ситуація на світових нафтових ринках дуже швидко стабілізується і ціни можуть повернутися до рівня, який був до війни на Близькому Сході. Тоді стабілізується і ситуація з пальним в Україні", — пояснив Кущ.

У разі ж продовження війни ціни на нафту можуть і надалі зростати, що позначиться і на вартості пального на українських АЗС.

Експерт також наголосив, що нинішні ціни на заправках загалом відповідають ринковій ситуації, хоча іноді можуть відставати від світових котирувань на кілька днів або навіть тиждень.

А ось зниження податків на пальне не завжди призводить до здешевлення для споживачів. Україна вже мала подібний досвід.

"Коли в Україні знижували ПДВ і акцизи, ціна на пальне парадоксально зростала. А коли податки повернули, вона навпаки падала. Це свідчить про те, що податкова складова не є вирішальною для формування цін", — підкреслив Кущ.

Водночас податки з пального залишаються одним із важливих джерел наповнення державного бюджету. За словами експерта, акцизи на паливо щороку приносять десятки мільярдів гривень, які спрямовуються на фінансування державних витрат.

Як Фокус повідомляв раніше, днями ціни на пальне хоч і почали змінюватися, а саме трохи знижуватися, проте в окремих сегментах з’явилося здорожчання. Зокрема, дизель та автогаз додали у вартості.