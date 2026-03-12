Украинские АЗС могут встретить новые рекордные цены на бензин, ведь война на Ближнем Востоке не прекращается. В то же время внутренние налоги почти не влияют на конечную стоимость топлива.

Цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. Такой сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем. Более того, внутренние налоги почти не влияют на конечную стоимость топлива, ведь рынок формирует ее на уровне, который готовы платить потребители. Об этом сказал в интервью для Новини.LIVE экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Бензин может стоить и 100 грн. Независимо от того, какие там заложены внутренние налоги. Даже если полностью освободить топливо от налогообложения, оно все равно будет продаваться по цене, максимально приближенной к той, которую готов заплатить потребитель", — отметил эксперт.

Відео дня

По его словам, топливо является товаром, цена которого формируется прежде всего рынком, а именно, на основе спроса, предложения и мировых котировок нефти.

Ситуация с топливом в Украине ситуация сильно зависит от развития событий на Ближнем Востоке

От чего зависит цена на бензин в Украине

В то же время дальнейшая ситуация в значительной степени зависит от развития событий на Ближнем Востоке. Если напряженность в регионе уменьшится и боевые действия прекратятся, мировые нефтяные рынки могут быстро стабилизироваться.

"Если конфликт завершится, ситуация на мировых нефтяных рынках очень быстро стабилизируется и цены могут вернуться к уровню, который был до войны на Ближнем Востоке. Тогда стабилизируется и ситуация с топливом в Украине", — пояснил Кущ.

В случае же продолжения войны цены на нефть могут и дальше расти, что скажется и на стоимости топлива на украинских АЗС.

Эксперт также отметил, что нынешние цены на заправках в целом соответствуют рыночной ситуации, хотя иногда могут отставать от мировых котировок на несколько дней или даже неделю.

Важно

Бензин ударит по продуктам: как вырастут цены в Украине на фоне войны на Ближнем Востоке

А вот снижение налогов на топливо не всегда приводит к удешевлению для потребителей. Украина уже имела подобный опыт.

"Когда в Украине снижали НДС и акцизы, цена на топливо парадоксально росла. А когда налоги вернули, она наоборот падала. Это свидетельствует о том, что налоговая составляющая не является решающей для формирования цен", — подчеркнул Кущ.

В то же время налоги с топлива остаются одним из важных источников наполнения государственного бюджета. По словам эксперта, акцизы на топливо ежегодно приносят десятки миллиардов гривен, которые направляются на финансирование государственных расходов.

Как Фокус сообщал ранее, на днях цены на топливо хоть и начали меняться, а именно немного снижаться, однако в отдельных сегментах появилось подорожание. В частности, дизель и автогаз прибавили в стоимости.