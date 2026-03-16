В начале марта дизель подорожал более чем на 12 грн. Какова стоимость бензина и дизельного топлива — читайте в обзоре.

Ценники на горючее снова ползут вверх. Операторы автозаправочных станций продолжают корректировать стоимость дизельного топлива и бензина, реагируя на колебания мировых рынков. Фокус рассказывает о новых ценах на бензин и дизель на АЗС по состоянию на 16 марта.

Что происходит с ценами на АЗС

После начала совместной операции США и Израиля против Ирана на мировых энергетических рынках резко выросла стоимость нефти. Это быстро отразилось и на украинском рынке топлива: сначала подорожал бензин, а затем стремительно начали расти и цены на дизель.

Так, со 2 по 13 марта бензин А-95 подорожал на 6,27 грн за литр, тогда как дизельное топливо прибавило в цене 12,22 грн за литр.

Цены на топливо начали стремительно расти после эскалации конфликта на Ближнем Востоке Фото: скриншот

Ситуацию дополнительно осложняет риск дефицита нефти на мировом рынке. Хотя Украина пока имеет достаточные запасы топлива на март, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что в апреле ситуация может осложниться из-за нестабильности на глобальных энергетических рынках.

Он пояснил, что сейчас наблюдается неопределенность на топливном рынке.

По словам эксперта, сейчас никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация и в каком направлении будет двигаться рынок: "в один день цены могут вырасти на 20%, а уже на следующий — упасть на те же 20%". Поэтому некоторые иностранные поставщики и логистические компании отложили заключение новых контрактов до прояснения ситуации. Другие же закладывают в цены дополнительные риски, из-за чего меняется стоимость топлива для потребителей.

Сергей Куюн призвал не паниковать, поскольку глобальные запасы нефтепродуктов остаются на достаточно высоком уровне.

Обзор новых цен на бензин и дизтопливо 16 марта

На заправках государственной сети "Укрнафта" по состоянию на 16 марта цены на топливо остались без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 72,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 76,99 грн/л;

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

В то же время в ведущих сетях АЗС Украины предлагают заправлять авто по таким ценам:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 78,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 81,99 грн/л;

автомобильный газ — 44,98 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 78,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 81,99 грн/л;

автомобильный газ — 44,99 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 73,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 76,99 грн/л;

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

ГНКАР:

бензин А-95 NANO — 74,99 грн/л;

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 81,99 грн/л

дизельное топливо NANO — 78,99 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что бензин в Украине может подорожать до 100 грн за литр. По словам экспертов, это произойдет, если конфликт на Ближнем Востоке усилится, а мировые цены на нефть продолжат быстро расти.