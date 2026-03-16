Экономика Ситуация с бензином в Украине

Дизель более 80 грн, а газ — под 45: цены на АЗС после выходных

После выходных, 16 марта, дизель стоит более 80 грн за литр

В начале марта дизель подорожал более чем на 12 грн. Какова стоимость бензина и дизельного топлива — читайте в обзоре.

Ценники на горючее снова ползут вверх. Операторы автозаправочных станций продолжают корректировать стоимость дизельного топлива и бензина, реагируя на колебания мировых рынков. Фокус рассказывает о новых ценах на бензин и дизель на АЗС по состоянию на 16 марта.

Что происходит с ценами на АЗС

После начала совместной операции США и Израиля против Ирана на мировых энергетических рынках резко выросла стоимость нефти. Это быстро отразилось и на украинском рынке топлива: сначала подорожал бензин, а затем стремительно начали расти и цены на дизель.

Так, со 2 по 13 марта бензин А-95 подорожал на 6,27 грн за литр, тогда как дизельное топливо прибавило в цене 12,22 грн за литр.

Цены на топливо начали стремительно расти после эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Ситуацию дополнительно осложняет риск дефицита нефти на мировом рынке. Хотя Украина пока имеет достаточные запасы топлива на март, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что в апреле ситуация может осложниться из-за нестабильности на глобальных энергетических рынках.

Он пояснил, что сейчас наблюдается неопределенность на топливном рынке.

По словам эксперта, сейчас никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация и в каком направлении будет двигаться рынок: "в один день цены могут вырасти на 20%, а уже на следующий — упасть на те же 20%". Поэтому некоторые иностранные поставщики и логистические компании отложили заключение новых контрактов до прояснения ситуации. Другие же закладывают в цены дополнительные риски, из-за чего меняется стоимость топлива для потребителей.

Сергей Куюн призвал не паниковать, поскольку глобальные запасы нефтепродуктов остаются на достаточно высоком уровне.

Обзор новых цен на бензин и дизтопливо 16 марта

На заправках государственной сети "Укрнафта" по состоянию на 16 марта цены на топливо остались без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем:

  • бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 68,99 грн/л;
  • бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 72,99 грн/л;
  • дизельное топливо Energy — 76,99 грн/л;
  • автомобильный газ — 40,99 грн/л.

В то же время в ведущих сетях АЗС Украины предлагают заправлять авто по таким ценам:

WOG:

  • бензин А-95 — 70,99 грн/л;
  • бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;
  • бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 78,99 грн/л;
  • дизельное топливо Mustang+ — 81,99 грн/л;
  • автомобильный газ — 44,98 грн/л.
АЗС переписали цены на топливо 16 марта
ОККО:

  • бензин А-95 — 70,99 грн/л;
  • бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л
  • бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 78,99 грн/л;
  • дизельное топливо Pulls — 81,99 грн/л;
  • автомобильный газ — 44,99 грн/л.

БВС:

  • бензин А-95 — 69,99 грн/л;
  • бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
  • бензин А-98 — 76,99 грн/л;
  • бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 73,99 грн/л;
  • дизельное топливо PRO — 76,99 грн/л;
  • автомобильный газ — 40,99 грн/л.

ГНКАР:

  • бензин А-95 NANO — 74,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 70,99 грн/л;
  • бензин NANO 100 — 80,99 грн/л;
  • дизельное топливо NANO Extro — 81,99 грн/л
  • дизельное топливо NANO — 78,99 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что бензин в Украине может подорожать до 100 грн за литр. По словам экспертов, это произойдет, если конфликт на Ближнем Востоке усилится, а мировые цены на нефть продолжат быстро расти.