В Украине цены на дизель продолжают расти. Сколько стоит топливо в ведущих сетях АЗС — читайте в обзоре.

Цены на АЗС в Украине продолжают расти. Больше всего дорожает дизельное топливо, которое за последнюю неделю выросло в цене почти на 3 гривны за литр. Бензин демонстрирует более сдержанный рост, но водители все равно ощущают повышение расходов на заправку. Фокус собрал актуальные данные о новых ценах бензина и дизтоплива по состоянию на утро 13 марта.

Сколько стоит бензин и дизель на АЗС

В государственном секторе, а именно сеть "Укрнафта", которую правительство привлекло для продажи топлива с минимальной торговой наценкой, установлены такие цены:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 71,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 75,99 грн/л;

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

Відео дня

Важно

Отставить нефтяную панику: что происходит на украинских АЗС после снижения цен на мировом рынке

По состоянию на утро 13 марта цены на топливо в ведущих сетях АЗС Украины остаются на уровне, установленном еще вечером предыдущего дня:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 75,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 79,99 грн/л;

автомобильный газ — 43,98 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо — 76,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 79,99 грн/л;

автомобильный газ — 43,99 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 72,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо PRO — 75,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 40,99 грн/л.

ГНКАР:

бензин А-95 NANO — 74,99 грн/л;

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 80,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 80,99 грн/л

дизельное топливо NANO — 77,99 грн/л.

В Украине прогнозируют рост цен на дизтопливо, а также дефицит на АЗС

Геополитические риски, в частности ситуация с Ираном и Ормузским проливом, через который проходит значительная часть нефти из Персидского залива, создают напряженность на рынке. На мировом рынке не хватает около 15-20 млн баррелей нефти, и это создает критическую ситуацию. Как рассказал генеральный директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в комментарии "Апострофу", даже высвобождение стратегических резервов Международного энергетического агентства может лишь временно стабилизировать рынок. Из-за этого цены на нефть продолжат расти.

Ситуация на мировом нефтяном рынке непосредственно влияет и на цены на бензин и дизельное топливо в Украине. Стоимость топлива может продолжить расти. По прогнозу Леушкина, уже в ближайшее время стоимость дизельного топлива может подняться до 83 грн/л, а бензина — до 78-79 грн/л.

Между тем директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Украина имеет достаточные запасы топлива на март, однако уже в апреле ситуация на рынке может осложниться из-за нестабильности на мировых энергетических рынках, вызванной войной на Ближнем Востоке.

По его словам, глобальный топливный рынок сейчас находится в состоянии высокой неопределенности. Участники рынка не могут спрогнозировать дальнейшее развитие событий, что провоцирует резкие колебания цен.

"Никто не понимает, что будет дальше и куда будет двигаться рынок. Волатильность просто бешеная: в один день цены могут вырасти на 20%, а уже на следующий — упасть на те же 20%", — пояснил эксперт.

Из-за такой нестабильности часть иностранных поставщиков и логистических компаний откладывают заключение контрактов до прояснения ситуации. Другие же, наоборот, закладывают в цены дополнительные риски, что в итоге отражается на стоимости топлива для потребителей.

В то же время Куюн отмечает: оснований для паники нет. Несмотря на нервозность на рынке, глобальные запасы нефтепродуктов остаются высокими.

По его мнению, после того как правительства и крупные энергетические корпорации адаптируются к новым условиям, ситуация постепенно стабилизируется, а цены на нефть и топливо могут вернуться к более прогнозируемым уровням.

Ранее Фокус писал, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться, что негативно скажется на производстве горючего. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прогнозирует, что уже в следующем месяце в Украине может возникнуть дефицит бензина.