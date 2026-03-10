Рост цен на топливо в Украине: нардеп объяснил, почему государство не будет вмешиваться (видео)

Государство пока не будет вмешиваться в ситуацию с ценообразованием на топливо на частных автозаправочных станциях.

Частные топливные сети не могут покупать топливо дороже и продавать его дешевле, поскольку работать себе в убыток не будут, рассказал в эфире Единого телемарафона народный депутат Украины Сергей Нагорняк, который также является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики.

"По состоянию на сейчас идут переговоры с владельцами крупнейших автозаправочных сетей, чтобы они свою маржу снизили максимально, насколько это возможно", — объяснил он.

Нардеп отметил, что ориентиром, когда государству все же придется вмешаться в процесс формирования цен на частных заправках, будут тарифы "Укрнафты".

"У нас есть государственная "Укрнафта", у которой есть сеть своих автозаправочных станций. Маркером для нас будут цены на заправках "Укрнафты". Они там не такие крутые, как в частных сетях, но топливо на них того же качества. Поэтому будем наблюдать. В случае необходимости государство сможет повлиять на процесс ценообразования", — заверил он.

По его словам, сейчас с ценами топливном рынке Украины сложилась двоякая ситуация. Выше цены – больше налогов в бюджет, из которых в первую очередь выплачивается зарплата для наших военных. Однако с другой, государству все же, возможно, придется принять меры, если рост цен будет продолжаться, и стоимость топлива на АЗС начнет вызывать больше вопросов.

Сергей Нагорняк рассказал об общей ситуации на топливном рынке Украины

После резкого подорожания бензина правительство решило вмешаться в ситуацию на топливном рынке. Для стабилизации ситуации был введен ряд мер, которые должны сдержать рост цен на бензин на АЗС.

Одним из таких шагов стало привлечение государственной компании "Укрнафта". Пока ситуация на рынке остается напряженной, компания будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, чтобы формировать справедливую стоимость бензина.

Стремительный рост цен на бензин вызвал подозрения относительно возможного сговора между операторами рынка. Именно поэтому 4 марта Антимонопольный комитет Украины обратился к сетям автозаправочных станций с требованием объяснить повышение цен на бензин.

По состоянию на 9 марта цены на заправках не показали существенного роста, кроме дизеля. Он подорожал в среднем на 2,5 грн, и сейчас литр стоит 71,6 грн.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн прогнозирует, что до конца недели стоимость дизеля может вырасти до 80 грн/л.