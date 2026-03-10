Зростання цін на пальне в Україні: нардеп пояснив, чому держава не втручатиметься (відео)

Держава поки що не втручатиметься в ситуацію з ціноутворенням на паливо на приватних автозаправних станціях.

Приватні паливні мережі не можуть купувати паливо дорожче і продавати його дешевше, оскільки працювати собі у збиток не будуть, розповів в ефірі Єдиного телемарафону народний депутат України Сергій Нагорняк, який також є головою Комітету Верховної Ради з питань енергетики.

"Станом на зараз тривають переговори з власниками найбільших автозаправних мереж, щоб вони свою маржу знизили максимально, наскільки це можливо", — пояснив він.

Нардеп зазначив, що орієнтиром, коли державі все ж доведеться втрутитися в процес формування цін на приватних заправках, будуть тарифи "Укрнафти".

"У нас є державна "Укрнафта", у якої є мережа своїх автозаправних станцій. Маркером для нас будуть ціни на заправках "Укрнафти". Вони там не такі круті, як у приватних мережах, але пальне на них тієї ж якості. Тому будемо спостерігати. У разі потреби держава зможе вплинути на процес ціноутворення", — запевнив він.

Відео дня

За його словами, зараз із цінами на паливному ринку України склалася двояка ситуація. Вищі ціни — більше податків до бюджету, з яких насамперед виплачується зарплата для наших військових. Однак з іншого, державі все ж таки, можливо, доведеться вжити заходів, якщо зростання цін триватиме, і вартість палива на АЗС почне викликати більше запитань.

Сергій Нагорняк розповів про загальну ситуацію на паливному ринку України

Після різкого подорожчання бензину уряд вирішив втрутитися в ситуацію на паливному ринку. Для стабілізації ситуації було запроваджено низку заходів, які мають стримати зростання цін на бензин на АЗС.

Одним із таких кроків стало залучення державної компанії "Укрнафта". Поки ситуація на ринку залишається напруженою, компанія продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб формувати справедливу вартість бензину.

Стрімке зростання цін на бензин викликало підозри щодо можливої змови між операторами ринку. Саме тому 4 березня Антимонопольний комітет України звернувся до мереж автозаправних станцій з вимогою пояснити підвищення цін на бензин.

Станом на 9 березня ціни на заправках не показали істотного зростання, крім дизеля. Він подорожчав у середньому на 2,5 грн, і зараз літр коштує 71,6 грн.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн прогнозує, що до кінця тижня вартість дизеля може зрости до 80 грн/л.