Дизель до 80 грн за літр: експерт прогнозує подорожчання палива в Україні до кінця тижня

Паливо в Україні продовжує дорожчати на тлі конфлікту на Близькому Сході, і вже до кінця тижня дизель може зрости в ціні до 80 грн/л.

Якщо ситуація не стабілізується, то літр дизпалива може подорожчати і до 90 гривень за літр, прогнозує Сергій Куюн, провідний український експерт паливного ринку, директор і співзасновник "Консалтингової групи А-95"

Він зазначив, що на вихідних в Україну почало заходити дизпаливо, ціна на яке була сформована за тиждень і становила 70 грн/л.

"Ось воно вже в Україні і є в оптовій мережі. Ціна в опті — 82 грн за літр. А на АЗС — 73 грн/л максимум. Однозначно до кінця тижня ціна тяжітиме до 80 грн/л, а якщо буде таке котирування, як сьогодні вранці, то, вважайте, підніметься і до 90 грн/л", — пояснив експерт.

Він нагадав, що ціну палива формують власне його ціна, а також націнка АЗС, транспортування від кордону тощо.

Станом на 9 березня ціна дизпалива на ОККО і на WOG становила 73,99 грн/л, а на АЗС "Укрнафти" — 69,99 грн/л.

Нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що воєнні дії на Близькому Сході можуть тривати аж до вересня, і впродовж цього часу Іран може фактично перекрити ключову нафто-газову транзитну артерію, що йде через Ормузьку протоку.

У зв'язку з цим уже у квітні в Україні може виникнути гостра нестача паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, одразу після початку конфлікту на Близькому Сході на автозаправках України фіксували зростання цін на бензин, дизель і автогаз.

У Верховній Раді попередили про те, що якщо АМКУ не забезпечить належний контроль, ціна літра бензину може сягнути 150 грн.

Ціни на паливо зростають як в Україні, так і у світі через стрибок вартості нафти марки Brent. Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін зазначав, що запасів палива в Україні вистачає на 10 днів.

Уранці 9 березня нафта марки Brent уперше з 2022 року подорожчала до $115.