Дизель до 80 грн за литр: эксперт прогнозирует подорожание топлива в Украине до конца недели

Топливо в Украине продолжает дорожать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, и уже к концу недели дизель может вырасти в цене до 80 грн/л.

Если ситуация не стабилизируется, то литр дизтоплива может подорожать и до 90 гривен за литр, прогнозирует Сергей Куюн, ведущий украинский эксперт топливного рынка, директор и соучредитель "Консалтинговой группы А-95"

Он отметил, что на выходных в Украину начало заходить дизтопливо, цена на которое была сформирована за неделю и составляла 70 грн/л.

"Вот оно уже в Украине и есть в оптовой сети. Цена в опте — 82 грн за литр. А на АЗС – 73 грн/лмаксимум. Однозначно до конца недели цена будет тяготеть к 80 грн/л, а если будет такая котировка, как сегодня утром, то, считайте, поднимется и до 90 грн/л", — объяснил эксперт.

Відео дня

Он напомнил, что цену топлива формируют собственно его цена, а также наценка АЗС, транспортировка от границы и так далее.

По состоянию на 9 марта цена дизтоплива на ОККО и на WOG составляла 73,99 грн/л, а на АЗС "Укрнафты" — 69,99 грн/л.

Недавно председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что военные действия на Ближнем Востоке могут продолжаться вплоть до сентября и в течение этого времени Иран может фактически перекрыть ключевую нефте-газовую транзитную артерию, идущую через Ормузский пролив.

В связи с этим уже в апреле в Украине может возникнуть острая нехватка горюче-смазочных материалов.

Напомним, сразу после начала конфликта на Ближнем Востоке на автозаправках Украины фиксировали рост цен на бензин, дизель и автогаз.

В Верховной Раде предупредили о том, что если АМКУ не обеспечит надлежащий контроль, цена литра бензина может достичь 150 грн.

Цены на топливо растут как в Украине, так и в мире из-за скачка стоимости нефти марки Brent. Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечал, что запасов топлива в Украине хватает на 10 дней.

Утром 9 марта нефть марки Brent впервые с 2022 года подорожала до $115.