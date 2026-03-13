Ціни на пальне, зокрема, дизель продовжують зростати. Скільки коштує він у провідних мережах АЗС, а також що буде із бензином, читайте в огляді.

Ціни на АЗС в Україні продовжують зростати. Найбільше дорожчає дизельне пальне, яке за останній тиждень зросло в ціні майже на 3 гривні за літр. Бензин демонструє більш стримане зростання, але водії все одно відчувають підвищення витрат на заправку. Фокус зібрав актуальні дані про нові ціни бензину та дизпального станом на ранок 13 березня.

Скільки коштує бензин та дизель на АЗС

У державному секторі, а саме мережа "Укрнафта", яку уряд залучив для продажу пального з мінімальною торговельною націнкою, встановлені такі ціни:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 71,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 75,99 грн/л;

автомобільний газ — 40,99 грн/л.

Важливо

Відкласти нафтову паніку: що відбувається на українських АЗС після зниження цін на світовому ринку

Станом на ранок 13 березня ціни на пальне у провідних мережах АЗС України залишаються на рівні, встановленому ще ввечері попереднього дня:

WOG:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 73,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 75,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 79,99 грн/л;

автомобільний газ — 43,98 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 73,99 грн/л

бензин Pulls 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне — 76,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 79,99 грн/л;

автомобільний газ — 43,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 72,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне PRO — 75,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 40,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 74,99 грн/л;

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 80,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 80,99 грн/л

дизельне пальне NANO — 77,99 грн/л.

В Україні прогнозують зростання цін на дизпальне, а також дефіцит на АЗС

Геополітичні ризики, зокрема ситуація з Іраном та Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина нафти з Перської затоки, створюють напруженість на ринку. На світовому ринку бракує близько 15-20 млн барелів нафти, і це створює критичну ситуацію. Як розповів генеральний директор групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі "Апострофу", навіть вивільнення стратегічних резервів Міжнародного енергетичного агентства може лише тимчасово стабілізувати ринок. Через це ціни на нафту продовжать зростати.

Ситуація на світовому нафтовому ринку безпосередньо впливає й на ціни на бензин та дизельне пальне в Україні. Вартість пального може продовжити зростати. За прогнозом Льоушкіна, вже найближчим часом вартість дизельного пального може піднятися до 83 грн/л, а бензину — до 78-79 грн/л.

Тим часом директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявив, що Україна має достатні запаси пального на березень, проте вже в квітні ситуація на ринку може ускладнитися через нестабільність на світових енергетичних ринках, яку спричинила війна на Близькому Сході.

За його словами, глобальний паливний ринок зараз перебуває у стані високої невизначеності. Учасники ринку не можуть спрогнозувати подальший розвиток подій, що провокує різкі коливання цін.

"Ніхто не розуміє, що буде далі і куди рухатиметься ринок. Волатильність просто шалена: одного дня ціни можуть зрости на 20%, а вже наступного — впасти на ті ж 20%", — пояснив експерт.

Через таку нестабільність частина іноземних постачальників і логістичних компаній відкладають укладання контрактів до прояснення ситуації. Інші ж, навпаки, закладають у ціни додаткові ризики, що зрештою відбивається на вартості пального для споживачів.

Водночас Куюн наголошує: підстав для паніки немає. Попри нервозність на ринку, глобальні запаси нафтопродуктів залишаються високими.

На його думку, після того як уряди та великі енергетичні корпорації адаптуються до нових умов, ситуація поступово стабілізується, а ціни на нафту та паливо можуть повернутися до більш прогнозованих рівнів.

Раніше Фокус писав, що конфлікт на Близькому Сході може затягнутися, що негативно позначиться на виробництві пального. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує, що вже наступного місяця в Україні може виникнути дефіцит бензину.