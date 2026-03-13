"У світі царює невизначеність": у квітні з пальним в Україні буде непросто, — експерт (відео)
На березень Україна повністю забезпечена пальним, а от у квітні буде непрсото, оскільки загалом у світі через війну на Близькому Сході царює невизначеність на ринку нафтопродуктів.
Водночас Україна матиме певний запас палива на квітень з попереднього місяця, заявив в інтервʼю Новини.LIVE експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.
"По березню питань немає. Всі забезпечені пальним. Всі розрахунки і баланси показують, що все добре. Навіть будемо мати певний буфер, певний запас на квітень", — сказав Куюн.
Він уточнив, що по квітню переговори ще не розпочинались — цей процес стартує наступного тижня.
"Очікується, що буде непросто, тому що у світі царює невизначеність. Ніхто не розуміє, що буде далі, куди воно піде. Волатильність просто божевільна: +20% в один день, на наступний день -20%", — зазначив Куюн.
За словами експерта, в цих умовах іноземні постачальники та логістичні оператори вдаються до однієї з двох тактик:
- або заморожують угоди до прояснення ситуації;
- або штучно завищують ціни, перекладаючи ризики на кінцевого покупця.
Куюн також підкреслив, що уряди, нафтові компанії та й самі споживачі почали адаптовуватись до нових реалій. Він переконаний, щойно міжнародні уряди та сировинні корпорації пройдуть етап адаптації до нових реалій, ціни неминуче повернуться в норму.
"Пального у світі все одного дуже багато", — наголосив Куюн.
Нагадаємо, 12 березня фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що українські АЗС можуть зустріти нові рекордні ціни на бензин — близько 100 гривень за літр.
Фокус також писав про те, що ціни на пальне хоч і почали знижуватись, проте в окремих сегментах з’явилося здорожчання.