"У світі царює невизначеність": у квітні з пальним в Україні буде непросто, — експерт (відео)

На березень Україна повністю забезпечена пальним, а от у квітні буде непрсото, оскільки загалом у світі через війну на Близькому Сході царює невизначеність на ринку нафтопродуктів.

Водночас Україна матиме певний запас палива на квітень з попереднього місяця, заявив в інтервʼю Новини.LIVE експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

"По березню питань немає. Всі забезпечені пальним. Всі розрахунки і баланси показують, що все добре. Навіть будемо мати певний буфер, певний запас на квітень", — сказав Куюн.

Він уточнив, що по квітню переговори ще не розпочинались — цей процес стартує наступного тижня.

"Очікується, що буде непросто, тому що у світі царює невизначеність. Ніхто не розуміє, що буде далі, куди воно піде. Волатильність просто божевільна: +20% в один день, на наступний день -20%", — зазначив Куюн.

За словами експерта, в цих умовах іноземні постачальники та логістичні оператори вдаються до однієї з двох тактик:

або заморожують угоди до прояснення ситуації;

або штучно завищують ціни, перекладаючи ризики на кінцевого покупця.

Куюн також підкреслив, що уряди, нафтові компанії та й самі споживачі почали адаптовуватись до нових реалій. Він переконаний, щойно міжнародні уряди та сировинні корпорації пройдуть етап адаптації до нових реалій, ціни неминуче повернуться в норму.

"Пального у світі все одного дуже багато", — наголосив Куюн.

Нагадаємо, 12 березня фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що українські АЗС можуть зустріти нові рекордні ціни на бензин — близько 100 гривень за літр.

Фокус також писав про те, що ціни на пальне хоч і почали знижуватись, проте в окремих сегментах з’явилося здорожчання.