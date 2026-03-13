"В мире царствует неопределенность": в апреле с топливом в Украине будет непросто, — эксперт (видео)

На март Украина полностью обеспечена топливом, а вот в апреле будет непрсото, поскольку в целом в мире из-за войны на Ближнем Востоке царствует неопределенность на рынке нефтепродуктов.

В то же время Украина будет иметь определенный запас топлива на апрель с предыдущего месяца, заявил в интервью Новости.LIVE эксперт по энергетическим вопросам Сергей Куюн.

"По марту вопросов нет. Все обеспечены горючим. Все расчеты и балансы показывают, что все хорошо. Даже будем иметь определенный буфер, определенный запас на апрель", — сказал Куюн.

Он уточнил, что по апрелю переговоры еще не начинались — этот процесс стартует на следующей неделе.

"Ожидается, что будет непросто, потому что в мире царствует неопределенность. Никто не понимает, что будет дальше, куда оно пойдет. Волатильность просто сумасшедшая: +20% в один день, на следующий день -20%", — отметил Куюн.

По словам эксперта, в этих условиях иностранные поставщики и логистические операторы прибегают к одной из двух тактик:

либо замораживают сделки до прояснения ситуации;

либо искусственно завышают цены, перекладывая риски на конечного покупателя.

Куюн также подчеркнул, что правительства, нефтяные компании и сами потребители начали адаптироваться к новым реалиям. Он убежден, что как только международные правительства и сырьевые корпорации пройдут этап адаптации к новым реалиям, цены неизбежно вернутся в норму.

"Горючего в мире все одного очень много", — подчеркнул Куюн.

