Ажиотаж на топливо в Украине спадает: Свириденко рассказала, что будет с ценами на АЗС

Сейчас ситуация на украинском рынке топлива стабильная, а ажиотажный спрос постепенно спадает. В частности, ориентиры цен на АЗС удерживаются на контролируемом уровне, несмотря на колебания мировых цен на нефть.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на своем Telegram-канале, государственная компания "Укрнафта" продолжает поддерживать ориентиры цен на бензин и дизель, учитывая изменения на мировом рынке.

"Представители крупнейших сетей АЗС проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, предусмотренных на апрель. По состоянию на сейчас рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа", — отметила Свириденко.

По ее словам, операторы АЗС подтвердили наличие достаточных запасов топлива и планы зарубежных поставок на апрель, поэтому компании смогут избежать дефицита и обеспечить бесперебойные поставки для всех категорий потребителей.

"Поручила руководству Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы продолжить мониторинг уровня цен на украинском рынке и реагировать при необходимости в случае выявления нарушений, не препятствуя при этом работе бизнеса", — пояснила чиновница.

Дополнительно правительство готовит адресные программы поддержки граждан в связи с ростом мировых цен на нефть. Среди мер — единовременное пособие в размере 1500 грн для наиболее уязвимых категорий населения и кэшбек на топливо в рамках программы "Национальный кэшбек", что позволит частично компенсировать расходы потребителей.

Подорожание топлива в Украине — что об этом известно

Напомним, что с 3 марта в Украине наблюдался рост цен на бензин, дизель и автогаз минимум на 1-2 гривны из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке. По данным пользователей соцсетей, стоимость топлива на автозаправках в тот день поднялась еще на несколько гривен, хотя официальных данных на этот день пока не публиковали. Эксперты отмечали, что подорожание было связано с колебанием мировых цен на нефть.

Впоследствии в DeepState объяснили, что крупные сети АЗС подняли цены на топливо, воспользовавшись случаем мировых событий, хотя реального влияния ситуации на Ближнем Востоке на украинский рынок пока не было. Специалисты отметили, что именно решения топ-компаний определяют общий тренд на рынке, и в ближайшее время снижения цен ожидать не стоит.

Также Фокус писал, что по состоянию на 16 марта в Украине цены на бензин и дизель продолжают расти из-за колебаний мировых рынков и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным экспертов, за две недели бензин А-95 подорожал более чем на 6 гривен, а дизельное топливо — более чем на 12 гривен за литр, и в ближайшее время стоимость топлива оставалась нестабильной.