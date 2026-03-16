Ажіотаж на пальне в Україні спадає: Свириденко розповіла, що буде з цінами на АЗС

Наразі ситуація на українському ринку пального стабільна, а ажіотажний попит поступово спадає. Зокрема, орієнтири цін на АЗС утримуються на контрольованому рівні, незважаючи на коливання світових цін на нафту.

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко на своєму Telegram-каналі, державна компанія "Укрнафта" продовжує підтримувати орієнтири цін на бензин та дизель, враховуючи зміни на світовому ринку.

"Представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу", — зауважила Свириденко.

За її словами, оператори АЗС підтвердили наявність достатніх запасів пального та плани закордонних поставок на квітень, тому компанії зможуть уникнути дефіциту та забезпечити безперебійне постачання для всіх категорій споживачів.

"Доручила керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу", — пояснила посадовиця.

Додатково уряд готує адресні програми підтримки громадян у зв’язку зі зростанням світових цін на нафту. Серед заходів – одноразова допомога у розмірі 1500 грн для найбільш вразливих категорій населення та кешбек на пальне в межах програми "Національний кешбек", що дозволить частково компенсувати витрати споживачів.

Подорожчання палива в Україні — що про це відомо

Нагадаємо, що з 3 березня в Україні спостерігалося зростання цін на бензин, дизель та автогаз щонайменше на 1–2 гривні через вплив конфлікту на Близькому Сході. За даними користувачів соцмереж, вартість пального на автозаправках того дня піднялася ще на кілька гривень, хоча офіційних даних на цей день поки не публікували. Експерти зазначали, що подорожчання було пов’язане з коливанням світових цін на нафту.

Згодом у DeepState пояснили, що великі мережі АЗС підняли ціни на пальне, скориставшись нагодою світових подій, хоча реального впливу ситуації на Близькому Сході на український ринок поки не було. Фахівці зазначили, що саме рішення топ-компаній визначають загальний тренд на ринку, і найближчим часом зниження цін очікувати не варто.

Також Фокус писав, що станом на 16 березня в Україні ціни на бензин та дизель продовжують зростати через коливання світових ринків і ескалацію конфлікту на Близькому Сході. За даними експертів, за два тижні бензин А-95 подорожчав на понад 6 гривень, а дизельне пальне — більш ніж на 12 гривень за літр, і найближчим часом вартість пального залишалася нестабільною.