Новые цены на АЗС: сколько стоит бензин и дизель 18 марта
С начала марта цены на дизель выросли сразу на 15 грн за литр. Сколько стоит топливо 18 марта — читайте в обзоре.
На стелах АЗС ежедневно обновляют цены на топливо, поскольку рынок продолжает реагировать на геополитическое напряжение. После эскалации конфликта на Ближнем Востоке бензин в среднем подорожал более чем на 6 грн за литр, а дизель — сразу на 15 грн. И, по оценкам экспертов, это еще не предел. Фокус выяснил, сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на 18 марта в разных сетях АЗС.
Сколько стоит бензин и дизтопливо в Украине 18 марта
В Украине сейчас фиксируют более сдержанный рост цен на бензин, хотя в период со 2 по 5 марта подорожание было резким. В то же время такая динамика сохранилась для дизельного топлива, ведь оно и продолжает быстро дорожать на украинских АЗС.
Для того, чтобы сдержать подорожание бензина правительство привлекло государственную сеть "Укрнафта", обязав ее продавать топливо с минимальной наценкой. По состоянию на утро 18 марта на АЗС установили следующие цены:
- бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
- дизельное топливо — 74,99 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 78,99 грн/л;
- автомобильный газ — 41,99 грн/л.
Частные операторы устанавливают более высокие цены, учитывая импортную составляющую и риски последующих поставок.
WOG:
- бензин А-95 — 71,99 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 74,99 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 81,99 грн/л;
- дизельное топливо — 80,99 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 83,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,98 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 71,99 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 74,99 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 81,99 грн/л;
- дизельное топливо — 80,99 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 83,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,99 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 69,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
- бензин А-98 — 76,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
- дизельное топливо — 76,99 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 76,99 грн/л;
- автомобильный газ — 41,99 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 75,99 грн/л;
- бензин А-95 — 71,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 81,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 83,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 80,99 грн/л.
Бензин может подорожать до 100 грн за литр — прогноз эксперта
Цены на топливо в Украине могут выйти на новый психологический уровень — до 100 грн за литр бензина. По словам экономиста, финансового аналитика Алексея Куща, это может произойти в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и роста мировых цен на нефть.
Он также отметил, что ключевую роль в формировании стоимости топлива играет не налоговая политика. Даже полная отмена налогов не гарантирует удешевления топлива для водителей. Рынок все равно устанавливает цену на уровне, который готовы платить потребители.Важно
В то же время дальнейшая динамика напрямую зависит от геополитической ситуации. Если напряжение на Ближнем Востоке снизится, а боевые действия прекратятся, мировые рынки могут быстро стабилизироваться, и соответственно цены вернутся к предыдущим уровням. В таком случае стабилизация произойдет и на украинских АЗС.
Но, затяжной конфликт будет означать дальнейшее давление на нефтяные цены, что приведет к новому подорожанию топлива в Украине.
Кущ также обратил внимание, что нынешние цены на АЗС в целом соответствуют рыночной ситуации, хотя иногда могут отставать от мировых котировок на несколько дней или даже неделю.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине может возникнуть дефицит топлива на АЗС. Эксперты говорят, что на март есть достаточные запасы бензина и дизельного, но в апреле ситуация может усложниться.