Від початку березня ціни на дизель зросли одразу на 15 грн за літр. Скільки коштує пальне 18 березня — читайте в огляді.

На стелах АЗС щодня оновлюють ціни на пальне, оскільки ринок продовжує реагувати на геополітичну напругу. Після ескалації конфлікту на Близькому Сході бензин у середньому подорожчав більш ніж на 6 грн за літр, а дизель — одразу на 15 грн. І, за оцінками експертів, це ще не межа. Фокус з’ясував, скільки коштує бензин, дизель і автогаз станом на 18 березня в різних мережах АЗС.

Скільки коштує бензин та дизпальне в Україні 18 березня

В Україні наразі фіксують більш стримане зростання цін на бензин, хоча в період з 2 по 5 березня подорожчання було різким. Водночас така динаміка збереглася лише для дизельного пального, адже воно й надалі швидко дорожчає на українських АЗС.

Ціни на бензин демонструють певне сповільнення Фото: Скриншот

Для того, аби стримати подорожчання бензину уряд залучив державну мережу "Укрнафту", зобов'язавши її продавати паливо з мінімальною націнкою. Станом на ранок 18 березня на АЗС встановили такі ціни:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 74,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 78,99 грн/л;

автомобільний газ — 41,99 грн/л.

Приватні оператори встановлюють вищі ціни, зважаючи на імпортну складову та ризики щодо подальших постачань.

WOG:

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 81,99 грн/л;

дизельне пальне — 80,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 83,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,98 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 81,99 грн/л;

дизельне пальне — 80,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 83,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 76,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 76,99 грн/л;

автомобільний газ — 41,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 75,99 грн/л;

бензин А-95 — 71,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 81,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 83,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 80,99 грн/л.

Бензин може подорожчати до 100 грн за літр — прогноз експерта

Ціни на пальне в Україні можуть вийти на новий психологічний рівень — до 100 грн за літр бензину. За словами економіста, фінансового аналітика Олексія Куща, це може статися у разі подальшої ескалації на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту.

Він також зауважив, що ключову роль у формуванні вартості пального відіграє не податкова політика. Навіть повне скасування податків не гарантує здешевлення пального для водіїв. Ринок усе одно встановлює ціну на рівні, який готові платити споживачі.

Водночас подальша динаміка напряму залежить від геополітичної ситуації. Якщо напруження на Близькому Сході знизиться, а бойові дії припиняться, світові ринки можуть швидко стабілізуватися, і відповідно ціни повернуться до попередніх рівнів. У такому разі стабілізація відбудеться і на українських АЗС.

Натомість затяжний конфлікт означатиме подальший тиск на нафтові ціни, що призведе до нового подорожчання пального в Україні.

Кущ також звернув увагу, що нинішні ціни на АЗС загалом відповідають ринковій ситуації, хоча іноді можуть відставати від світових котирувань на кілька днів або навіть тиждень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні може виникнути дефіцит пального на АЗС. Експерти кажуть, що на березень є достатні запаси бензину та дизельного, але у квітні ситуація може ускладнитися.