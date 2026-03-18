Ціни на бензин у березні не вгамовуються. Фокус з'ясував, чи справді українцям варто готуватися до 100 грн за літр, і чи здатна держава зупинити підвищення цін на пальне.

Березень став справжнім випробуванням для гаманців українців, адже ціни на бензин і дизель стрімко пішли вгору. Сталося це через геополітичну напругу — ескалацію конфлікту на Близькому Сході, що миттєво відобразилося на світових енергетичних ринках. Споживачі одразу побачили нові ціни на бензин, а на деяких АЗС утворилися черги через панічні настрої.

Ситуацію погіршили прогнози щодо подальшого підвищення цін бензину та ймовірність виникнення дефіциту пального. Фокус разом з експертами розібрався, чому операція США проти Ірану миттєво вплинула на український ринок, чи можуть ціни на пальне зрости до 100 грн за літр і хто може стабілізувати ситуацію.

Відео дня

Ціни на бензин миттєво реагують на конфлікт на Близькому Сході

Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану ціни на бензин в Україні різко пішли вгору. Така швидка реакція ринку пояснюється не лише глобальними чинниками, а й внутрішніми особливостями паливного сектору.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі Фокусу пояснив, що це відбувається через відсутність стримувачів на ринку нафтопродуктів.

Ціни на АЗС ростуть швидко через відсутність стримувачів на ринку нафтопродуктів Фото: freepik

“Не існує ніяких стримувачів на ринку нафтопродуктів. І це наслідок політики останніх років. Чомусь вважається, що ринок конкурентний і на нього можна не звертати увагу”, — зазначив він.

Водночас генеральний директор групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін наголосив на глобальній залежності.

“Нафта миттєво реагує на події на Близькому Сході. Далі — біржові котирування. А в нас немає запасів, щоб виграти час. Тому реакція пряма і швидка”, — пояснив експерт.

Так, ціни на бензин в Україні змінюються практично синхронно зі світовими трендами.

Чи будуть українці купляти пальне по 100 грн — прогнози експертів

Станом на середину березня ситуація з цінами на АЗС тривожна: середня вартість бензину А-95 вже наблизилася до 70 грн за літр, а дизель перевищив 77 грн. І це ще не межа. Експерти не виключають, що подорожчання бензину та дизеля може продовжитися.

“Так, ціна легко може зрости до 100 грн за літр. Якщо нафта буде на рівні 120–125 доларів, дизель — по 100, а бензин — приблизно 90 грн”, — сказав Дмитро Льоушкін у коментарі Фокусу.

Водночас експерт на сторінці у Facebook написав, що нинішні показники є частиною процесу балансування ринку. За його словами, світова нафта дедалі частіше утримується на рівні 100–105 доларів.

Експерт повідомив, що ціни на світову нафту все частіше утримуються на рівні 100–105 доларів Фото: Скриншот

Льоушкін пояснив, що ситуація на ринку частково стабілізується завдяки резервам, хоча цей процес відбувається повільно.

Додатковим чинником може стати послаблення санкцій проти Росії та можливе відновлення постачання через нафтопровід “Дружба” вже найближчим часом.

Ситуація на енергетичному ринку частково стабілізується завдяки резервам

Також, за його словами, на ринок впливають обсяги нафти з Гаяни та Бразилії, а Саудівська Аравія почала транспортувати нафту альтернативними маршрутами, що збільшує загальну пропозицію.

Окремо експерт звернув увагу на фінансові ринки. Те, що інвестиційні фонди вже почали обмежувати гроші клієнтів, за його словами, є “серйозним дзвінком від світової фінансової кризи”. У разі її розвитку попит на сировину, зокрема нафту, може скоротитися.

Важливо

“Якщо ціни на газойль утримуватимуться на рівні 1100–1200 доларів, то на кордоні дизель коштуватиме 73–77 грн за літр, а бензин — 61–65 грн. У роздробі це означає приблизно 90 грн за дизель і до 80 грн за бензин на АЗС. Щоправда, такий рівень сформується не одразу, а після того, як люди звикнуть і повернуть повітряний маркетинг у вигляді знижок і акцій. Це дорого, але могло бути гірше”, — розповів Дмитро Льоушкін.

Водночас він зауважив, що ситуація не є постійною, оскільки рано чи пізно логістичні проблеми будуть вирішені. Однак перед цим світ, ймовірно, зіткнеться з новою фінансовою кризою, яка може початися з країн Перської затоки.

Стримання цін на пальне — чи може уряд зупинити підвищення вартості бензину та дизеля

На тлі підвищення цін бензину в Україні Антимонопольний комітет почав з’ясовувати, чи немає змови між мережами АЗС. Операторам ринку довелося пояснювати, як саме формуються ціни на бензин, включно зі скрапленим газом, і які чинники вплинули на їхню зміну.

Паралельно уряд залучив державну “Укрнафту”, щоб стабілізувати бензин на АЗС — компанію зобов’язали продавати пальне з мінімальною націнкою. Частково це дало ефект: після 5 березня подорожчання бензину сповільнилося і ціни почали зростати вже не гривнями, а копійками. Водночас дизельне пальне продовжує дорожчати швидкими темпами.

Зростання цін на бензин після 5 березня сповільнилося Фото: Скриншот

Однак цих заходів недостатньо. Геннадій Рябцев наполягає на системних змінах, передусім — на прозорості ринку.

“Уряд має розкрити структуру роздрібної ціни на нафтопродукти і зобов’язати трейдерів показувати свою націнку та її динаміку. Для цього вже є всі необхідні інструменти”, — сказав експерт, додавши, що раніше була ухвалена постанова Кабміну щодо моніторингу ринку нафтопродуктів.

За його словами, паливний ринок має працювати за принципами, які вже застосовуються в інших критично важливих сферах, наприклад, щодо централізованого теплопостачання та водопостачання. Адже ціни на пальне впливають фактично на всі товари та послуги в країні.

Важливо

Геннадій Рябцев підкреслив, що держава не повинна встановлювати ціни вручну, але має виконувати роль арбітра.

“Завдання незалежного арбітра — продемонструвати, що встановлені ціни є економічно обґрунтовані. Споживач цього зараз не бачить. Якщо структура ціни буде прозорою — тоді довіра з’явиться”, — додав він.

Тож, ситуація з цінами на бензин та дизель в Україні формується впливом глобальних чинників та внутрішніх проблем, зокрема відсутності запасів, прозорості та ефективності регулювання вартості. Чи побачать українці бензин по 100 грн за літр, за словами експертів, буде залежати від розвитку подій у світі.

Раніше Фокус писав, що працює над запровадженням адресної підтримки громадян на тлі зростання світових цін на нафту. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у 1500 грн для найбільш вразливих верств населення, а також кешбек на пальне в межах програми “Національний кешбек”.