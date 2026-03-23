Як оформити картку для виплати “паливного” кешбеку та список АЗС-партнерів “Національного кешбеку” — читайте в матеріалі.

Стрімке подорожчання пального відбулося в березні 2026, що стало наслідком вплину ситуації в Перській затоці. В Україні на стелах АЗС вже фіксують ціну дизеля по 85 грн, а подекуди — навіть до 98 грн за літр. У відповідь на підвищення цін уряд запустив програму підтримки водії — кешбек на пальне. Фокус пояснює, як відкрити картку для отримання паливного кешбеку та підготував список АЗС-партнерів "Національного кешбеку".

Як працює "паливний" кешбек

Від 20 березня в Україні офіційно запрацював "паливний" кешбек. Громадяни, які заправляють транспортні засоби на АЗС, можуть частково повернути кошти та дещо знизити реальні витрати на пальне.

Механізм участі максимально простий і не потребує додаткових дій після приєднання. Щоб скористатися програмою, достатньо:

заправити авто на АЗС, яка бере участь у програмі;

оплатити пальне карткою, підключеною до Національного кешбеку;

отримати автоматичне нарахування коштів.

Як повідомили на порталі "Дія", сума повернення залежить від виду пального. Зокрема, передбачено кешбек 15% на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз.

Однак, важливо враховувати, що програма має ліміт кешбеку на заправку. За місяць людина можне отримати максимум 1000 гривень. Тоді як загальний ліміт у межах "Національного кешбеку" продовжує становити до 3000 гривень щомісяця.

Програма з повернення коштів на пальне діятиме лише до 1 травня 2026 року, а участь АЗС є добровільною. Це означає, що кешбек нараховується лише в тих мережах, які приєдналися до ініціативи.

Зверніть увагу, що кешбек нараховується лише при безготівкової оплати карткою, підключеною до програми, і лише на АЗС. Програма не поширюється на дизель, газ або бензин, які були придбані заздалегідь через мобільний застосунок або паливний рахунок.

Як оформити картку для виплати "паливного" кешбеку

Вартість дизельного палива у березні 2026 року подекуди наблизилась до 100 грн за літр, а ціни на бензин — до 90 грн. У зв’язку з цим водії, які шукають способи зменшити витрати, можуть спробувати отримати "паливний" кешбек.

Процес того, як оформити картку для виплати "паливного" кешбеку, займає всього кілька хвилин і не потребує складних дій. Для цього достатньо виконати наступні кроки:

Під’єднати свої банківські картки до програми (за потреби в цьому може допомогти служба підтримки банку). Відкрийте спеціальну картку "Національний кешбек" у своєму банку. У застосунку "Дія" перейти до розділу "Сервіси" та додайте картку до програми; Оплачувати пальне цією карткою на АЗС.

Після цього система працюватиме автоматично: кешбек нараховується без додаткових заяв чи підтверджень. Перевірити суму можна вже наступного дня після купівлі пального у застосунку.

Для тих, хто вже користується програмою "Національний кешбек", нічого не змінюється. Достатньо й надалі користуватися прив’язаною карткою.

Список АЗС-партнерів "Національного кешбеку"

"Паливний" кешбек нараховується не всюди. У програмі беруть участь лише визначені мережі. Наразі список АЗС-партнерів національного кешбеку включає понад 20 операторів, серед яких:

Укрнафта;

WOG;

OKKO;

UPG;

BRSM-Нафта;

SOCAR;

KLO;

Amic Energy;

Autotrans;

BVS;

Motto;

Chipo;

Parallel;

Rodnik;

Man Go;

Avantage 7;

Marshal;

Martin;

Bars;

RLS;

Magnum Energy;

АЗС 24/7;

СВОЇ/SUNOIL;

Eleron.

Національний кешбек — на що можна витратити гроші

Знайти інформацію про те, скільки вдалося повернути кошти за програмою "Національний кешбек", можна у застосунку "Дія". Витратити гроші можна на:

оплату комунальних послуг;

продукти харчування українського виробництва;

ліки;

книги;

поштові послуги;

донати на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, 23 березня, після вихідних деякі АЗС підвищили вартість пального на 1-4 грн. Найбільше подорожчання зафіксоване на заправках BVS, проте їхні ціни все ще трохи нижчі, ніж у більшості інших АЗС.