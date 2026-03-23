За останній тиждень бензин додав в ціні понад 2 грн за літр, а дизель — майже 4,5 грн. Скільки коштує пальне 23 березня — читайте в огляді.

Ціни на АЗС в Україні продовжують зростати, і ця тенденція лише посилюється. За минулий тиждень середня вартість бензину А-95 підскочила на 2,15 грн, а дизель подорожчав ще відчутніше — на 4,49 грн. Новий тиждень розпочався з чергового перегляду цін на стелах заправок. Фокус з’ясував, які нові ціни бензину, дизеля та автогазу встановили на АЗС станом у понеділок, 23 березня.

Нові ціни бензину та дизеля — що відбувається на АЗС

Ціни на АЗС в Україні стрімко реагують на події за межами країни. Подорожчання бензину та дизелю пов’язане з блокуванням Ормузької протоки після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану.

За підсумками минулого тижня, середня вартість бензину А-95 піднялася до 71,46 грн за літр, а дизельне пальне вже коштує понад 81 грн.

Пальне на АЗС може дорожчати й далі. За словами генерального директора групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, якщо ціни на нафту закріпляться на рівні 120-125 доларів за барель, вартість бензину може зрости до 90 грн за літр, а дизеля — до 100 грн.

Для того, аби стримати подорожчання пального, потрібні системні зміни на ринку. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголосив на необхідності більшої прозорості. За його словами, ринок має стати відкритішим для споживачів.

Фахівець вважає, що уряду варто оприлюднити структуру роздрібної ціни на нафтопродукти та зобов’язати трейдерів показувати свою націнку і її зміну в часі.

"Для цього вже є всі необхідні інструменти", — зазначив Рябцев, нагадавши, що раніше Кабмін ухвалював постанову про моніторинг ринку нафтопродуктів.

На думку експерта, паливний ринок має працювати за принципами, які вже діють у критично важливих галузях, таких як теплопостачання чи водопостачання. Адже вартість бензину безпосередньо впливає на ціни практично всіх товарів і послуг.

Рябцев також зауважив, що держава не повинна вручну регулювати ціни, але має виступати незалежним арбітром.

"Завдання незалежного арбітра — продемонструвати, що встановлені ціни є економічно обґрунтовані. Споживач цього зараз не бачить. Якщо структура ціни буде прозорою — тоді довіра з’явиться", — додав енергетичний експерт.

Скільки коштує бензин та дизпальне в Україні 23 березня

Станом на 23 березня ціни на АЗС в Україні залишаються нерівномірними, оскільки все залежить від мережі. Державний оператор пропонує більш стриману вартість бензину, тоді як у приватному сегменті бензин на АЗС традиційно дорожчий.

Так, у державного оператора "Укрнафта" ціни на пальне мають більш стриманий вигляд:

бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 77,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 81,99 грн/л;

автомобільний газ — 42,99 грн/л.

Натомість у великих приватних мережах АЗС ціни на пальне значно вищі. Зокрема, бензин А-95 вже коштує близько 74,99 грн за літр, а преміальні марки — до 85 грн. Дизель у таких мережах наближається до 88 грн за літр.

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 84,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Pulls — 87,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,49 грн/л;

дизельне пальне — 84,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 87,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,98 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 79,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 82,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 87,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 84,99 грн/л (+1,00).

Нагадаємо, що з 20 березня в Україні почала діяти програма "паливного" кешбеку. Водії отримали можливість частково повертати витрачені кошти за заправку. Зокрема, компенсація становить 15% за дизельне пальне, 10% — за бензин і 5% — за автогаз.