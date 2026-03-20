В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші
Українці, які заправляються на АЗС, які беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей. Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.
Від 20 березня в Україні запрацював "паливний" кешбек. У 2026 році уряд запровадив додатковий механізм підтримки громадян — часткове повернення коштів за придбане пальне. Ініціатива стала відповіддю на стрімке зростання цін, яке пов'язане з глобальними факторами, зокрема ситуацією на Близькому сході та блокуванням Ормузької протоки.
Українці зможуть отримати компенсацію за пальне у розмірі:
- 15% коштів за дизельне пальне;
- 10% за бензин та 5% за автогаз.
На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.
Як долучитись до програми "паливного" кешбеку
Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:
- Приєднатися до програми. Для цього треба відкрити спеціальну картку Національного кешбеку в банку-партнері.
- Розрахуватись на пальне карткою, яка підключена до програми.
- Отримати кешбек і витратити його на щось з переліку товарів.
Зняти кошти з картки готівкою не вийде - їх можна використати лише для безготівкових розрахунків.
Кешбек за купівлю пального нараховується наступного дня, а виплачується до кінця наступного місяця після відвідування АЗС.
Тобто, компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.
На що можна витратити "паливний" кешбек
Гроші з картки Національний кешбек можна витратити на:
- комунальні та поштові послуги;
- благодійність, підтримку ЗСУ;
- харчові продукти;
- ліки, лікарські засоби та медичні вироби;
- книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках-учасниках програми.
У разі купівлі пального через застосунок АЗС кешбек не буде нараховано. Компенсацію можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю на заправці з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.
В Україні триває подорожчання бензину та дизельного пального, яке розпочалося ще на початку березня. 20 березня на стелах АЗС були вкотре зафіксовані нові ціни на пальне. У більшості випадків дизель вже коштує понад 80 грн за літр, а вартість бензину на АЗС стартує від 66 грн.
Фокус писав про запуск державної програми кешбеку на пальне.