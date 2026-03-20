В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші

Українці, які заправляються на АЗС, які беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей. Програма "паливного" кешбеку діятиме до 1 травня поточного року.

Від 20 березня в Україні запрацював "паливний" кешбек. У 2026 році уряд запровадив додатковий механізм підтримки громадян — часткове повернення коштів за придбане пальне. Ініціатива стала відповіддю на стрімке зростання цін, яке пов'язане з глобальними факторами, зокрема ситуацією на Близькому сході та блокуванням Ормузької протоки.

Українці зможуть отримати компенсацію за пальне у розмірі:

15% коштів за дизельне пальне;

10% за бензин та 5% за автогаз.

На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.

Відео дня

Як долучитись до програми "паливного" кешбеку

Для того, щоб отримати компенсацію за витрачені на пальне кошти, українцям необхідно:

Приєднатися до програми. Для цього треба відкрити спеціальну картку Національного кешбеку в банку-партнері.

Розрахуватись на пальне карткою, яка підключена до програми.

Отримати кешбек і витратити його на щось з переліку товарів.

Зняти кошти з картки готівкою не вийде - їх можна використати лише для безготівкових розрахунків.

Кешбек за купівлю пального нараховується наступного дня, а виплачується до кінця наступного місяця після відвідування АЗС.

Тобто, компенсація за пальне, куплене у березні, надійде на картку "Національного кешбеку" до кінця квітня.

На що можна витратити "паливний" кешбек

Гроші з картки Національний кешбек можна витратити на:

комунальні та поштові послуги;

благодійність, підтримку ЗСУ;

харчові продукти;

ліки, лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках-учасниках програми.

У разі купівлі пального через застосунок АЗС кешбек не буде нараховано. Компенсацію можна отримати лише після фактичної оплати бензину чи дизелю на заправці з формуванням фіскального чека із зазначенням придбаного пального.

В Україні триває подорожчання бензину та дизельного пального, яке розпочалося ще на початку березня. 20 березня на стелах АЗС були вкотре зафіксовані нові ціни на пальне. У більшості випадків дизель вже коштує понад 80 грн за літр, а вартість бензину на АЗС стартує від 66 грн.

