В Украине заработал "топливный" кешбэк: как получить деньги
Украинцы, которые заправляются на АЗС, участвующих в программе, получат до 15% потраченных денег. Программа "топливного" кешбэка будет действовать до 1 мая текущего года.
С 20 марта в Украине заработал "топливный" кешбек. В 2026 году правительство ввело дополнительный механизм поддержки граждан — частичный возврат средств за приобретенное топливо. Инициатива стала ответом на стремительный рост цен, который связан с глобальными факторами, в частности ситуацией на Ближнем востоке и блокировкой Ормузского пролива.
Украинцы смогут получить компенсацию за топливо в размере:
- 15% средств за дизельное топливо;
- 10% за бензин и 5% за автогаз.
На каждом литре кешбєк составит от 2 до 11 гривен, а максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека.
Как присоединиться к программе "топливного" кешбэка
Для того, чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:
- Присоединиться к программе. Для этого надо открыть специальную карту Национального кешбэка в банке-партнере.
- Рассчитаться на топливо картой, которая подключена к программе.
- Получить кешбек и потратить его на что-то из перечня товаров.
Снять средства с карты наличными не получится — их можно использовать только для безналичных расчетов.
Кешбэк за покупку топлива начисляется на следующий день, а выплачивается до конца следующего месяца после посещения АЗС.
То есть, компенсация за топливо, купленное в марте, поступит на карту "Национального кешбэка" до конца апреля.
На что можно потратить "топливный" кешбэк
Деньги с карты Национальный кэшбэк можно потратить на:
- коммунальные и почтовые услуги;
- благотворительность, поддержку ВСУ;
- продукты питания;
- лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия;
- книги и другую печатную продукцию украинского производства, зарегистрированные в программе "Национальный кешбек" и продаются в торговых точках-участниках программы.
В случае покупки топлива через приложение АЗС кешбек не будет начислен. Компенсацию можно получить только после фактической оплаты бензина или дизеля на заправке с формированием фискального чека с указанием приобретенного топлива.
В Украине продолжается подорожание бензина и дизельного топлива, которое началось еще в начале марта. 20 марта на стелах АЗС были в очередной раз зафиксированы новые цены на топливо. В большинстве случаев дизель уже стоит более 80 грн за литр, а стоимость бензина на АЗС стартует от 66 грн.
