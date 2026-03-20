На некоторых АЗС 20 марта цены на бензин и дизельное выросли на 2 грн. Сколько стоит топливо в Украине перед выходными — читайте в обзоре.

В Украине продолжается подорожание бензина и дизельного топлива, которое началось еще в начале марта. 20 марта на стелах АЗС были в очередной раз зафиксированы новые цены на топливо. В большинстве случаев дизель уже стоит более 82 грн за литр, а стоимость бензина на АЗС стартует от 66 грн. Фокус выяснил, сколько стоит бензин, дизель и автогаз по состоянию на 20 марта.

Новые цены на АЗС — сколько стоит бензин и дизтопливо 20 марта

По результатам мониторинга цен в популярных сетях АЗС, сегодня наблюдается рост стоимости бензина, дизеля и автомобильного газа. В частности, государственный оператор "Укрнафта", который по поручению правительства продает топливо с минимальной наценкой, предлагает украинцам такие цены:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 76,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Energy — 80,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 41,99 грн/л

Перед выходными произошло значительное подорожание топлива

В частных сетях цены на топливо традиционно выше. Наибольшее подорожание на этот раз зафиксировано на АЗС OKKO, где бензин и дизель выросли сразу на 2 грн за литр, тогда как автомобильный газ перед выходными подорожал на 1 грн:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 82,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 86,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,49 грн/л (+1,50);

бензин Mustang 95 — 77,49 грн/л (+1,50);

бензин Mustang 100 — 84,49 грн/л (+1,50);

дизельное топливо — 83,49 грн/л (+1,50);

дизельное топливо Mustang+ — 86,49 грн/л (+1,50);

автомобильный газ — 46,98 грн/л (+1,00).

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 78,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 81,99 грн/л;

автомобильный газ — 43,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 77,99 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 73,99 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 83,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO Extro — 85,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 82,99 грн/л (+1,00).

Дизельное топливо может подорожать до 100 грн — прогноз экспертов

Рост цен на бензин и дизель в Украине происходит из-за боевых действий на Ближнем Востоке, которые ограничивают импорт топлива. По прогнозам экспертов, вскоре литр дизеля на заправках может стоить до 90 гривен.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил, что сейчас себестоимость дизтоплива на украинской границе составляет около 80 грн за литр. Однако, из-за логистики цена может вырасти еще на 2 грн.

Важно

Ажиотаж на топливо в Украине спадает: Свириденко рассказала, что будет с ценами на АЗС

"Потом плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена до 90 гривен может доползти", — сказал эксперт.

Ситуация на рынке остается не предсказуемой, поскольку она зависима от событий на Ближнем Востоке. Куюн напомнил, что большинство европейского дизеля, а именно около 3 млн тонн в месяц, поставляется именно из этого региона. После эмбарго на российский импорт ближневосточные поставки стали ключевыми для замещения, поэтому любые проблемы там сразу влияют на цены в Украине.

В то же время генеральный директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин сообщил, что цены на дизель легко могут вырасти до 100 грн за литр, а бензин — до 90 грн. Это произойдет, если стоимость нефти будет на уровне 120-125 долларов.

Напомним, правительство анонсировало частичную компенсацию расходов водителей на топливо через программу кэшбэка в системе "Национальный кэшбэк". По плану, размер возврата средств составит: 15% для дизельного топлива, 10% для бензина и 5% для автомобильного газа. Кроме этого, для наиболее уязвимых граждан предусмотрена единовременная помощь в размере 1500 грн.

Впрочем, эксперты отнеслись к инициативе скептически. Они отмечают, что подорожание топлива обусловлено глобальными факторами, поэтому небольшие компенсации вряд ли существенно повлияют на ситуацию.