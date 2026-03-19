Дизель в Украине подорожает до 90 гривен: эксперт спрогнозировал, когда это произойдет

Дизельное топливо в Украине и Европе продолжает дорожать из-за боевых действий на Ближнем востоке. Из-за этого его импорт стал достаточно ограничен.

При этом цена для украинских водителей на дизель может вырасти до 90 гривен за литр. Такая цена может быть на заправках уже на следующей неделе. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, сейчас себестоимость дизеля на украинской границе составляет около 80 гривен за литр. Это связано с тем, что стоимость дизтоплива на бирже ICE в Лондоне уже выше 1300 долларов.

"С границы его надо довезти, например, до Киева. Это еще 2 гривны. Потом плюс расходы, плюс налоги, плюс какая-то прибыль. Поэтому, я думаю, что за неделю цена до 90 гривен может доползти", — пояснил Куюн.

Відео дня

В то же время ситуацию сложно прогнозировать, ведь она зависит от динамичной ситуации на Ближнем Востоке.

Также он рассказал, что каждый месяц европейские страны импортируют около 3 миллионов тонн дизельного топлива, подавляющее большинство — с Ближнего Востока.

"После эмбарго на российский импорт, именно ближневосточные поставки стали одними из тех, которые заменили российские. И соответственно сегодня, когда там проблема, это сразу же ударило по ценам. Поэтому видим, что они летят гораздо быстрее", — пояснил эксперт.

Ранее Фокус сообщал, что по состоянию на утро 19 марта АЗС в очередной раз обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 по Украине составляет более 70 грн за литр, а дизеля — почти 80 грн.

Резкий рост цен на бензин и дизель в Украине связывают прежде всего с обострением ситуации на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана нефтяные котировки мгновенно пошли вверх, а украинский рынок практически сразу отреагировал синхронным подорожанием.

Однако, как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, проблема не только во внешних факторах, но и во внутренней структуре рынка. По его словам, в Украине фактически отсутствуют эффективные сдерживатели цен.

Напомним, ранее экономист Владимир Омельченко призвал украинцев не паниковать. По его мнению, главной причиной подорожания бензина и дизеля остается только война на Ближнем Востоке. В то же время он обратил внимание, что во многих европейских странах цены на АЗС растут значительно медленнее.