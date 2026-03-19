Дизель в Україні подорожчає до 90 гривень: експерт спрогнозував, коли це відбудеться

Дизельне паливо в Україні та Європі продовжує дорожчати через бойові дії на Близькому сході. Через це його імпорт став достатньо обмежений.

При цьому ціна для українських водіїв на дизель може зрости до 90 гривень за літр. Така ціна може бути на заправках вже наступного тижня. Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, наразі собівартість дизеля на українському кордоні складає близько 80 гривень за літр. Це пов'язано з тим, що вартість дизпалива на біржі ICE в Лондоні вже вище за 1300 доларів.

"З кордону його треба довезти, наприклад, до Києва. Це ще 2 гривні. Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти", — пояснив Куюн.

Водночас ситуацію складно прогнозувати, адже вона залежить від динамічної ситуації на Близькому Сході.

Також він розповів, що кожного місяця європейські країни імпортують близько 3 мільйонів тонн дизельного палива, переважна більшість — з Близького Сходу.

"Після ембарго на російський імпорт, саме близькосхідні постачання стали одними з тих, які замінили російські. І відповідно сьогодні, коли там проблема, це одразу ж ударило по цінах. Тому бачимо, що вони летять набагато швидше", — пояснив експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що станом на ранок 19 березня АЗС вкотре оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 по Україні становить понад 70 грн за літр, а дизеля — майже 80 грн.

Різке зростання цін на бензин і дизель в Україні пов’язують передусім із загостренням ситуації на Близькому Сході. Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану нафтові котирування миттєво пішли вгору, а український ринок практично одразу відреагував синхронним подорожчанням.

Проте, як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, проблема не лише у зовнішніх факторах, а й у внутрішній структурі ринку. За його словами, в Україні фактично відсутні ефективні стримувачі цін.

Нагадаємо, раніше економіст Володимир Омельченко закликав українців не панікувати. На його думку, головною причиною подорожчання бензину та дизеля залишається лише війна на Близькому Сході. Водночас він звернув увагу, що в багатьох європейських країнах ціни на АЗС зростають значно повільніше.