АЗС вкотре оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 по Україні становить понад 70 грн за літр, а дизеля — майже 80 грн.

В Україні триває підвищення цін бензин та дизельного пального. 19 березня водії можуть спостерігати нові цифри на стелах АЗС. В середньому бензин А-95 коштує понад 70 грн за літр, а дизель в окремих випадках наближається до 85 грн. При цьому, експерти попереджають, що подорожчання пального може продовжитися, і сягнути навіть 100 грн за літр. Фокус з’ясував актуальну вартість дизеля та бензину на АЗС 19 березня.

Скільки коштує бензин та дизпальне в Україні 19 березня

Починаючи з початку березня, ринок пального знову перейшов у фазу активного подорожчання. Так, якщо з 5 березня підвищення цін на бензин дещо сповільнилося, то з 16 березня оператори АЗС почали більш різко переглядати ціни у бік зростання.

Особливо це помітно на дизельному пальному, яке зберігає стабільний тренд на подорожчання.

19 березня у державному сегменті, а саме на АЗС "Укрнафта", відбулося чергове коригування. Тут дизель подорожчав на 1 грн, і нині ціни бензин та інші види пального мають такий вигляд:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 75,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Energy — 79,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 41,99 грн/л.

Водночас у великих комерційних мережах АЗС дизель та бензин традиційно дорожчий.

WOG:

бензин А-95 — 72,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 75,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 82,99 грн/л;

дизельне пальне — 81,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 84,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,98 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 72,99 грн/л (+1,00);

бензин Pulls 95 — 75,99 грн/л (+1,00);

бензин Pulls 100 — 82,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне — 81,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Pulls — 84,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 77,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 79,99 грн/л;

автомобільний газ — 42,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 76,99 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 72,99 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 82,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO Extro — 84,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 81,99 грн/л (+1,00).

Причини подорожчання пального в Україні — пояснення експертів

Різке зростання цін на бензин і дизель в Україні пов’язують передусім із загостренням ситуації на Близькому Сході. Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану нафтові котирування миттєво пішли вгору, а український ринок практично одразу відреагував синхронним подорожчанням.

Проте, як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, проблема не лише у зовнішніх факторах, а й у внутрішній структурі ринку. За його словами, в Україні фактично відсутні ефективні стримувачі цін.

"І це наслідок політики останніх років. Чомусь вважається, що ринок конкурентний і на нього можна не звертати увагу", — зазначив експерт.

Водночас директор групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін наголошує: український ринок критично залежить від глобальних процесів. Через відсутність значних запасів нафтопродуктів трейдери не мають можливості "виграти час", тому ціни змінюються майже миттєво слідом за світовими.

Станом на середину березня бензин А-95 вже наблизився до 70 грн за літр, а дизель перевищив 77 грн. І це, за оцінками експертів, не межа. За словами Льоушкіна, у разі зростання світових цін на нафту до 120-125 доларів за барель, дизель може подорожчати до 100 грн за літр, а бензин — до 90 грн.

Попри те, що Антимонопольний комітет України вже перевірив ринок на предмет можливої змови між мережами АЗС, а держава намагається стримувати ціни через "Укрнафту", яка працює з мінімальною націнкою, цих заходів недостатньо. Як підкреслює Геннадій Рябцев, точкові рішення не здатні кардинально змінити ситуацію на ринку.

На його думку, ключем до стабілізації має стати прозорість ціноутворення. Держава повинна виконувати роль арбітра, зокрема, зобов’язати учасників ринку розкривати структуру вартості пального. Це, за словами експерта, може повернути довіру споживачів і знизити напругу на ринку.

Нагадаємо, раніше економіст Володимир Омельченко закликав українців не панікувати. На його думку, головною причиною подорожчання бензину та дизеля залишається лише війна на Близькому Сході. Він також звернув увагу, що в багатьох європейських країнах ціни на АЗС зростають значно повільніше.