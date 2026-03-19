Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика Ситуация с бензином в Украине Подорожание топлива в Украине

Цены на топливо вышли на новый уровень: что происходит на АЗС 19 марта

Сети АЗС обновили цены на бензин и дизель 19 марта

АЗС в очередной раз обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 по Украине составляет более 70 грн за литр, а дизеля — почти 80 грн.

В Украине продолжается повышение цен бензин и дизельного топлива. 19 марта водители могут наблюдать новые цифры на стелах АЗС. В среднем бензин А-95 стоит более 70 грн за литр, а дизель в отдельных случаях приближается к 85 грн. При этом, эксперты предупреждают, что подорожание топлива может продолжиться, и достичь даже 100 грн за литр. Фокус выяснил актуальную стоимость дизеля и бензина на АЗС 19 марта.

Сколько стоит бензин и дизтопливо в Украине 19 марта

Начиная с начала марта, рынок топлива снова перешел в фазу активного подорожания. Так, если с 5 марта повышение цен на бензин несколько замедлилось, то с 16 марта операторы АЗС начали более резко пересматривать цены в сторону роста.

Відео дня

Особенно это заметно на дизельном топливе, которое сохраняет стабильный тренд на подорожание.

Фото: Скриншот

19 марта в государственном сегменте, а именно на АЗС "Укрнафта", произошла очередная корректировка. Здесь дизель подорожал на 1 грн, и сейчас цены на бензин и другие виды топлива выглядят следующим образом:

  • бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
  • бензин А-95 — 68,99 грн/л;
  • бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 75,99 грн/л (+1,00);
  • дизельное топливо Energy — 79,99 грн/л (+1,00);
  • автомобильный газ — 41,99 грн/л.

В то же время в крупных коммерческих сетях АЗС дизель и бензин традиционно дороже.

WOG:

  • бензин А-95 — 72,99 грн/л;
  • бензин Mustang 95 — 75,99 грн/л;
  • бензин Mustang 100 — 82,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 81,99 грн/л;
  • дизельное топливо Mustang+ — 84,99 грн/л;
  • автомобильный газ — 45,98 грн/л.

ОККО:

  • бензин А-95 — 72,99 грн/л (+1,00);
  • бензин Pulls 95 — 75,99 грн/л (+1,00);
  • бензин Pulls 100 — 82,99 грн/л (+1,00);
  • дизельное топливо — 81,99 грн/л (+1,00);
  • дизельное топливо Pulls — 84,99 грн/л (+1,00);
  • автомобильный газ — 45,99 грн/л.

БВС:

  • бензин А-95 — 69,99 грн/л;
  • бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
  • бензин А-98 — 76,99 грн/л;
  • бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 77,99 грн/л;
  • дизельное топливо PRO — 79,99 грн/л;
  • автомобильный газ — 42,99 грн/л.

ГНКАР:

  • бензин А-95 NANO — 76,99 грн/л (+1,00);
  • бензин А-95 — 72,99 грн/л (+1,00);
  • бензин NANO 100 — 82,99 грн/л (+1,00);
  • дизельное топливо NANO Extro — 84,99 грн/л (+1,00);
  • дизельное топливо NANO — 81,99 грн/л (+1,00).

Причины подорожания топлива в Украине — объяснение экспертов

Резкий рост цен на бензин и дизель в Украине связывают прежде всего с обострением ситуации на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана нефтяные котировки мгновенно пошли вверх, а украинский рынок практически сразу отреагировал синхронным подорожанием.

Однако, как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, проблема не только во внешних факторах, но и во внутренней структуре рынка. По его словам, в Украине фактически отсутствуют эффективные сдерживатели цен.

"И это следствие политики последних лет. Почему-то считается, что рынок конкурентный и на него можно не обращать внимание", — отметил эксперт.

В то же время директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает: украинский рынок критически зависит от глобальных процессов. Из-за отсутствия значительных запасов нефтепродуктов трейдеры не имеют возможности "выиграть время", поэтому цены меняются почти мгновенно вслед за мировыми.

По состоянию на середину марта бензин А-95 уже приблизился к 70 грн за литр, а дизель превысил 77 грн. И это, по оценкам экспертов, не предел. По словам Леушкина, в случае роста мировых цен на нефть до 120-125 долларов за баррель, дизель может подорожать до 100 грн за литр, а бензин — до 90 грн.

Несмотря на то, что Антимонопольный комитет Украины уже проверил рынок на предмет возможного сговора между сетями АЗС, а государство пытается сдерживать цены через "Укрнафту", которая работает с минимальной наценкой, этих мер недостаточно. Как подчеркивает Геннадий Рябцев, точечные решения не способны кардинально изменить ситуацию на рынке.

По его мнению, ключом к стабилизации должна стать прозрачность ценообразования. Государство должно выполнять роль арбитра, в частности, обязать участников рынка раскрывать структуру стоимости топлива. Это, по словам эксперта, может вернуть доверие потребителей и снизить напряжение на рынке.

Напомним, ранее экономист Владимир Омельченко призвал украинцев не паниковать. По его мнению, главной причиной подорожания бензина и дизеля остается только война на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание, что во многих европейских странах цены на АЗС растут значительно медленнее.