На деяких АЗС 20 березня ціни на бензин і дизель зросли на 2 грн. Скільки коштує пальне в Україні перед вихідними — читайте в огляді.

В Україні триває подорожчання бензину та дизельного пального, яке розпочалося ще на початку березня. 20 березня на стелах АЗС були вкотре зафіксовані нові ціни на пальне. У більшості випадків дизель вже коштує понад 80 грн за літр, а вартість бензину на АЗС стартує від 66 грн. Фокус з’ясував, скільки коштує бензин, дизель і автогаз станом на 20 березня.

За результатами моніторингу цін у популярних мережах АЗС, сьогодні спостерігається зростання вартості бензину, дизеля та автомобільного газу. Зокрема, державний оператор "Укрнафта", який за дорученням уряду продає пальне з мінімальною націнкою, пропонує українцям такі ціни:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 76,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне Energy — 80,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 41,99 грн/л

Перед вихідними відбулося значне подорожчання пального

У приватних мережах ціни на пальне традиційно вищі. Найбільше подорожчання цього разу зафіксовано на АЗС OKKO, де бензин і дизель виросли одразу на 2 грн за літр, тоді як автомобільний газ перед вихідними подорожчав на 1 грн:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 82,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 86,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,49 грн/л (+1,50);

бензин Mustang 95 — 77,49 грн/л (+1,50);

бензин Mustang 100 — 84,49 грн/л (+1,50);

дизельне пальне — 83,49 грн/л (+1,50);

дизельне пальне Mustang+ — 86,49 грн/л (+1,50);

автомобільний газ — 46,98 грн/л (+1,00).

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 78,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 81,99 грн/л;

автомобільний газ — 43,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 77,99 грн/л (+1,00);

бензин А-95 — 73,99 грн/л (+1,00);

бензин NANO 100 — 83,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO Extro — 85,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне NANO — 82,99 грн/л (+1,00).

Дизельне пальне може подорожчати до 100 грн — прогноз експертів

Зростання цін на бензин та дизель в Україні відбувається через бойові дії на Близькому Сході, які обмежують імпорт пального. За прогнозами експертів, незабаром літр дизеля на заправках може коштувати до 90 гривень.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що зараз собівартість дизпалива на українському кордоні складає близько 80 грн за літр. Проте, через логістику ціна може зрости ще на 2 грн.

"Потім плюс витрати, плюс податки, плюс якийсь прибуток. Тож, я думаю, що за тиждень ціна до 90 гривень може доповзти", — сказав експерт.

Ситуація на ринку залишається не передбаченою, оскільки вона залежна від подій на Близькому Сході. Куюн нагадав, що більшість європейського дизеля, а саме близько 3 млн тонн на місяць, постачається саме з цього регіону. Після ембарго на російський імпорт близькосхідні постачання стали ключовими для заміщення, тож будь-які проблеми там одразу впливають на ціни в Україні.

Водночас генеральний директор групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін повідомив, що ціни на дизель легко можуть зрости до 100 грн за літр, а бензин — до 90 грн. Це станеться, якщо вартість нафти буде на рівні 120-125 доларів.

Нагадаємо, уряд анонсував часткову компенсацію витрат водіїв на пальне через програму кешбеку в системі "Національний кешбек". За планом, розмір повернення коштів складе: 15% для дизельного пального, 10% для бензину та 5% для автомобільного газу. Окрім цього, для найбільш вразливих громадян передбачена одноразова допомога у розмірі 1500 грн.

Втім, експерти поставилися до ініціативи скептично. Вони зазначають, що подорожчання пального зумовлене глобальними факторами, тож невеликі компенсації навряд чи суттєво вплинуть на ситуацію.