В Украине запустят кэшбек на топливо с 20 марта: как работает программа и сколько вернут средств

Кабинет Министров принял решение о запуске государственной программы кэшбэка на топливо, которая будет действовать с 20 марта до 1 мая 2026 года. Программа предусматривает частичный возврат средств за покупку бензина, дизеля и автогаза для отдельных категорий потребителей.

Кабмин на заседании 18 марта согласовал запуск программы кэшбэка на топливо, которая начнет действовать уже с 20 марта, сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Суть инициативы заключается в возврате части потраченных средств при заправке на АЗС. Размер компенсации составит 15% для дизельного топлива, 10% для бензина и 5% для автогаза. По оценкам правительства, это примерно соответствует текущему росту цен и позволит сэкономить около 11 грн за литр дизеля, 7 грн за литр бензина и 2 грн за литр автогаза.

К программе присоединятся сети автозаправочных станций, которые уже зарегистрированы в системе "Национальный кэшбек". Среди них: "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik и "БРСМ-Нафта". Позже к перечню должны присоединиться также UPG, Socar, Martin, Marshal и другие операторы рынка, сообщил Forbes.

Пользователям, которые уже подключены к программе "Национальный кэшбек", ничего дополнительно делать не нужно — начисление будет происходить автоматически. Для остальных участников порядок подключения останется таким же, как и для базовой программы кэшбэка.

Максимальная сумма компенсации за топливо составит до 1000 гривен в месяц. В то же время общий лимит по программе "Национальный кэшбек" не меняется и составляет до 3000 гривен в месяц. Начисленные средства разрешено использовать для оплаты коммунальных услуг, приобретения лекарств и продуктов украинского производства, покупки книг, почтовых сервисов или направить на поддержку украинских защитников.

Решение о запуске кэшбэка на топливо было объявлено 12 марта премьер-министром Юлией Свириденко. Такой шаг правительство объяснило необходимостью реагировать на рост цен на топливо, возникший на фоне кризиса, связанного с войной в Иране.

Механизм реализации выбрали таким образом, чтобы он был максимально адресным и цифровым, а также минимально влиял на конкуренцию на рынке. Программа должна уменьшить финансовую нагрузку от роста цен на топливо для тех, кто больше всего зависит от его стоимости — работающих граждан, малого бизнеса и аграриев.

В то же время экономисты восприняли эту инициативу преимущественно критически, отмечается в Forbes. Среди основных замечаний — то, что программа формально поддерживает национального производителя, хотя топливо в Украину в основном импортируется, а также то, что она больше ориентирована на более обеспеченные слои населения, которые имеют собственные автомобили.

Вместе с запуском кэшбека правительство также анонсировало единовременную выплату в размере 1500 гривен. Ее смогут получить пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные граждане, получатели базовой социальной помощи, внутренне перемещенные лица и семьи с детьми.

