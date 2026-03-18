В Україні запустять кешбек на пальне з 20 березня: як працює програма і скільки повернуть коштів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск державної програми кешбеку на пальне, яка діятиме з 20 березня до 1 травня 2026 року. Програма передбачає часткове повернення коштів за купівлю бензину, дизеля та автогазу для окремих категорій споживачів.

Кабмін на засіданні 18 березня погодив запуск програми кешбеку на пальне, яка почне діяти вже з 20 березня, повідомляє премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. Суть ініціативи полягає у поверненні частини витрачених коштів під час заправки на АЗС. Розмір компенсації становитиме 15% для дизельного пального, 10% для бензину та 5% для автогазу. За оцінками уряду, це приблизно відповідає поточному зростанню цін і дозволить заощадити близько 11 грн за літр дизеля, 7 грн за літр бензину та 2 грн за літр автогазу.

До програми долучаться мережі автозаправних станцій, які вже зареєстровані в системі "Національний кешбек". Серед них: "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik і "БРСМ-Нафта". Пізніше до переліку мають приєднатися також UPG, Socar, Martin, Marshal та інші оператори ринку, повідомив Forbes.

Користувачам, які вже підключені до програми "Національний кешбек", нічого додатково робити не потрібно – нарахування відбуватиметься автоматично. Для інших учасників порядок підключення залишиться таким самим, як і для базової програми кешбеку.

Максимальна сума компенсації за пальне становитиме до 1000 гривень на місяць. Водночас загальний ліміт за програмою "Національний кешбек" не змінюється і становить до 3000 гривень на місяць. Нараховані кошти дозволено використати для оплати комунальних послуг, придбання ліків і продуктів українського виробництва, купівлі книжок, поштових сервісів або спрямувати на підтримку українських захисників.

Рішення про запуск кешбеку на пальне було оголошене 12 березня прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Такий крок уряд пояснив необхідністю реагувати на зростання цін на пальне, що виникло на тлі кризи, пов’язаної з війною в Ірані.

Механізм реалізації обрали таким чином, щоб він був максимально адресним і цифровим, а також мінімально впливав на конкуренцію на ринку. Програма має зменшити фінансове навантаження від зростання цін на пальне для тих, хто найбільше залежить від його вартості — працюючих громадян, малого бізнесу та аграріїв.

Водночас економісти сприйняли цю ініціативу переважно критично, зазначається у Forbes. Серед основних зауважень — те, що програма формально підтримує національного виробника, хоча пальне в Україну здебільшого імпортується, а також те, що вона більше орієнтована на забезпеченіші верстви населення, які мають власні автомобілі.

Разом із запуском кешбеку уряд також анонсував одноразову виплату в розмірі 1500 гривень. Її зможуть отримати пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені громадяни, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи та родини з дітьми.

