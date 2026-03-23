За последнюю неделю бензин прибавил в цене более 2 грн за литр, а дизель — почти 4,5 грн. Сколько стоит топливо 23 марта — читайте в обзоре.

Цены на АЗС в Украине продолжают расти, и эта тенденция только усиливается. За прошедшую неделю средняя стоимость бензина А-95 подскочила на 2,15 грн, а дизель подорожал еще ощутимее — на 4,49 грн. Новая неделя началась с очередного пересмотра цен на стелах заправок. Фокус выяснил, какие новые цены бензина, дизеля и автогаза установили на АЗС по состоянию на понедельник, 23 марта.

Новые цены бензина и дизеля — что происходит на АЗС

Цены на АЗС в Украине стремительно реагируют на события за пределами страны. Подорожание бензина и дизеля связано с блокированием Ормузского пролива после начала совместной операции США и Израиля против Ирана.

По итогам прошлой недели, средняя стоимость бензина А-95 поднялась до 71,46 грн за литр, а дизельное топливо уже стоит более 81 грн.

Відео дня

В Украине продолжается стремительное подорожание дизельного топлива

Топливо на АЗС может дорожать и дальше. По словам генерального директора группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, если цены на нефть закрепятся на уровне 120-125 долларов за баррель, стоимость бензина может вырасти до 90 грн за литр, а дизеля — до 100 грн.

Для того, чтобы сдержать подорожание топлива, нужны системные изменения на рынке. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил необходимость большей прозрачности. По его словам, рынок должен стать более открытым для потребителей.

Специалист считает, что правительству стоит обнародовать структуру розничной цены на нефтепродукты и обязать трейдеров показывать свою наценку и ее изменение во времени.

"Для этого уже есть все необходимые инструменты", — отметил Рябцев, напомнив, что ранее Кабмин принимал постановление о мониторинге рынка нефтепродуктов.

Эксперты отметили, что необходимо сделать рынок топлива более прозрачным

По мнению эксперта, топливный рынок должен работать по принципам, которые уже действуют в критически важных отраслях, таких как теплоснабжение или водоснабжение. Ведь стоимость бензина непосредственно влияет на цены практически всех товаров и услуг.

Рябцев также отметил, что государство не должно вручную регулировать цены, но должно выступать независимым арбитром.

"Задача независимого арбитра — продемонстрировать, что установленные цены являются экономически обоснованными. Потребитель этого сейчас не видит. Если структура цены будет прозрачной — тогда доверие появится", — добавил энергетический эксперт.

Сколько стоит бензин и дизтопливо в Украине 23 марта

По состоянию на 23 марта цены на АЗС в Украине остаются неравномерными, поскольку все зависит от сети. Государственный оператор предлагает более сдержанную стоимость бензина, тогда как в частном сегменте бензин на АЗС традиционно дороже.

Так, у государственного оператора "Укрнафта" цены на топливо выглядят более сдержанно:

бензин 95 Energy — 68,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 77,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 81,99 грн/л;

автомобильный газ — 42,99 грн/л.

Важно

Зато в крупных частных сетях АЗС цены на топливо значительно выше. В частности, бензин А-95 уже стоит около 74,99 грн за литр, а премиальные марки — до 85 грн. Дизель в таких сетях приближается к 88 грн за литр.

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 84,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо Pulls — 87,99 грн/л (+1,00);

автомобильный газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,49 грн/л;

дизельное топливо — 84,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 87,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,98 грн/л.

БВС:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 79,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 82,99 грн/л;

автомобильный газ — 44,99 грн/л.

ГНКАР:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 87,99 грн/л (+1,00);

дизельное топливо NANO — 84,99 грн/л (+1,00).

Напомним, что с 20 марта в Украине начала действовать программа "топливного" кэшбэка. Водители получили возможность частично возвращать потраченные средства за заправку. В частности, компенсация составляет 15% за дизельное топливо, 10% — за бензин и 5% — за автогаз.