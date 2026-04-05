В Украине новая волна колебаний цен на топливо. Какой будет стоимость дизеля, газа и бензина 6 апреля — читайте в обзоре.

Начало апреля принесло новую волну нестабильности на рынке топлива в Украине. Несмотря на некоторое затишье в конце марта, цены на дизель и автогаз снова демонстрируют уверенный рост, тогда как ситуация с бензином остается противоречивой, ведь на стелах АЗС фиксируют как повышение, так и незначительное снижение. Фокус выяснил, какой может быть стоимость дизеля и бензина 6 апреля.

Какова ситуация с ценами на топливо в Украине

С 1 апреля украинские АЗС вернулись к повышению цен на дизельное топливо и автомобильный газ. В некоторые дни топливо дорожало сразу на 2 грн за литр. В то же время сегмент бензина демонстрирует смешанную динамику.

Перед выходными, 3 апреля, по данным портала "Минфин", средние цены на топливо составили:

бензин А-95 премиум — 75,03 грн за литр (-0,53);

бензин А-95 — 71,83 грн за литр (+0,02);

бензин А-92 — 66,43 грн за литр (-0,03);

дизельное топливо — 87,63 (+0,76);

автомобильный газ — 47,39 (+0,39).

В апреле произошло стремительное подорожание дизеля

Цены на АЗС 6 апреля: какой может быть стоимость топлива

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива, правительство ранее поручило государственному оператору "Укрнафта" реализовывать топливо с минимальной наценкой. Благодаря этому именно государственный сегмент пока остается доступным для водителей.

Ожидается, что в начале новой недели, 6 апреля, стоимость топлива в государственном сегменте будет такой:

бензин 95 Energy — 68,90 грн/л;

бензин А-95 — 68,90 грн/л;

бензин А-92 — 65,90 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,90 грн/л;

дизельное топливо — 84,90 грн/л;

дизельное топливо Energy — 88,90 грн/л;

автомобильный газ — 47,90 грн/л.

В то же время в частных сетях ситуация остается более напряженной, поскольку ценовую динамику трудно точно спрогнозировать. Ориентировочно на 6 апреля в крупнейших сетях АЗС цены могут выглядеть следующим образом:

WOG:

бензин А-95 — 75,00 грн/л;

бензин Mustang 95 — 78,00 грн/л;

бензин Mustang 100 — 85,00 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 48,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 75,00 грн/л;

бензин Pulls 95 — 78,00 грн/л;

бензин Pulls 100 — 85,00 грн/л;

дизельное топливо — 89,90 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 92,90 грн/л;

автомобильный газ — 49,00 грн/л.

UPG:

бензин upg100 — 80,90 грн/л;

бензин upg95 — 74,90 грн/л;

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

дизельное топливо Euro — 87,90 грн/л;

дизель upg — 90,90 грн/л;

газ — 48,00 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 70,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 73,99 грн/л;

бензин А-98 — 77,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 60,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 47,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 92,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 89,99 грн/л.

Напомним, что с 20 марта в Украине официально начала действовать программа "топливного" кэшбэка. Водители могут возвращать часть потраченных средств за заправку автомобиля, а размер компенсации зависит от вида топлива: 15% — на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз.

Для получения кэшбэка достаточно заправить авто на АЗС-участнице программы, рассчитаться картой, подключенной к "Национальному кэшбэку", после чего средства автоматически начисляются на счет.